Pro Ecclesia et Pontifice, azaz: az Egyházért és a Pápáért érdemkeresztet kapott Ferenc pápától Fábry Kornél atya, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) előkészítésében és lebonyolításában nyújtott tevékenységéért. A magas rangú kitüntetést Erdő Péter bíboros, prímás nyújtotta át a NEK főtitkárának, illetve Horváth Zoltán István kanonoknak.

A tavaly ősszel tartott, százezreket megszólító világesemény csaknem harmincezer személy összefogásával valósult meg, így az elismerés Kornél atya szerint azon munkatársaknak és önkénteseknek is szól, akik részt vettek a NEK szervezőmunkájában.



Fábry Kornél, Kaposfüred egykori plébánosa, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója is bízik abban, hogy a NEK hosszú távon érzékelteti hatását, hiszen az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztussal jelentős tömeg találkozott s az Örömhírrel, a Szentlélek jelenlétével, az egyház titkaival is sokan szembesülhettek a múlt év szeptemberében tartott eseménysor kapcsán. A NEK-ről nemrégiben emlékkönyv is megjelent.