A Kaposvári Campuson és a Rippl-Rónai Művészeti Intézet épületében már február 26-tól gyűjtés indult, a Kaposvári Református Egyházkerület felhívásához kapcsolódtak. A MATE tájékoztatása szerint az összefogás révén négy kisbusznyi adomány gyűlt össze, többek közt tisztálkodási szerek, gyermekruhák, babakocsi és kiságy, valamint tartós élelmiszer.



– A csomagokat részben Kárpátaljára, részben a Kőröshegyi Plébánia vonzáskörzetébe menekült családok részére juttatták el. – Egy kisbusznyi adományt a Magyar Vöröskereszt szállítja el a rászorulóknak.



A MATE budai, keszthelyi és gödöllői kollégiumaiban már közel 350 menekültet szállásoltak el, s folyamatos a campusokon az adományok gyűjtése is. A menekültek gyors és zökkenőmentes elhelyezését a kollégisták is önzetlenül segítik, ami kiválóan példázza a hallgatói összetartást. Az egyetem az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási ösztöndíjprogram támogatásával beregszászi oktatókat is befogadott, akik fejenként mintegy ezer eurós ösztöndíjat és kollégiumi elhelyezést kaptak. Gyuricza Csaba, a MATE rektora hangsúlyozta: jó látni, hogy az adománygyűjtésben a MATE mind az öt campusa megmozdult, s már több kisbusznyi adománnyal tudták segíteni a menekültek ellátását.