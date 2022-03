Ezekkel a hétvégi találkozásokkal az a cél, hogy a somogyvámosi Krisna-völgybe érkezők ne csak a kirakatot lássák, hanem valóban részeseivé válhassanak az itteniek életének, bepillantást nyerhessenek a Krisna-hívők mindennapjaiba.

– Többféle tanfolyamunk van már, tavaly inkább a lélek gondozására koncentráltunk, idén pedig más témák köré építettük fel ezeket a hétvégéket. Önfenntartó, kertész, mandalafestő és főzős tanfolyamok is szerepelnek már a kínálatunkban – mondta el lapunknak Sukhayanti, a programok szervezője. – Rengeteget tanulhatunk az indiai, védikus lelki könyvekből, amelyekben szerepel mindaz a tudás, amire a ma emberének szüksége lehet. Elmagyarázzák, hogyan kell egészségesen táplálkozni úgy, hogy az a lelkünknek és a tudatunknak is hasznára váljon. Mi itt a Krisna-völgyben komolyan vesszük a bölcsességet, amely az ép testben lakó ép lélekről szól.

Ezen a hétvégén elsősorban az állati eredetű élelmiszereket mellőzők érezhették otthon magukat a Krisna-völgyben. Tóth Judit párjával együtt érkezett, hogy bővítsék gasztronómiai tudásukat.

– Hat éve jógázunk, két éve vegetáriánusok vagyunk, szeretjük az indiai konyhát. A szellemiség és a gyakorlati dolgok elsajátítása vonzott ide bennünket, persze a kikapcsolódás is hívogató ebben a gyönyörű környezetben, ahol elfogadó légkör várt – mondta a pécsi hölgy.

Jozifek Géza arról beszélt lapunknak: azért jött, hogy tanuljon valami újat a konyháról. – Régebben a halas ételek szerepeltek a specialitásaim között, ám a növényi étrend kiszorította őket a táplálkozásomból – mondta lapunknak a baranyai férfi.

– Sokszor jártam már itt, s nem csak a főzés miatt jövök, bár érdekel a vegán konyha is – mondta Jakab Gusztáv. – Főképp azért járok ide, mert szeretem testközelből magamba szívni a filozófiát. Jó elvonulni kicsit a világtól, ebben az egzotikus környezetben. Otthon gyakran főzök, de most látni szerettem volna, hogy mindent jól csinálok-e – tette hozzá. A résztvevők nemcsak elkészítették, hanem el is fogyasztották a tananyagot, sőt, az érdeklődők megkóstolhatták azt is, mi készült szombaton ebédre a Krisna-völgyben.

Indiai leves és zöldségfasírt a többfogásos étlapon

Négy féle étel szakszerű elkészítését tanulták meg a résztvevők a hétvégi elvonuláson.

– Dált, vagyis egy indiai sűrű levest főzünk. Ezen kívül sárgaborsóliszttel készített répavadát, vagyis zöldséges fasírtgolyót, és római köménnyel és lepkeszeg maggal fűszerezett szabdzsit tanulhatnak tőlem a résztvevők, akik desszertnek a halava, vagyis egy almás-fahéjas darapuding elkészítésének módját is elsajátították – mondta Gopali Mataji szakács, aki a fűszerek jelentőségét emelte ki mind a hétvége, mind az indiai ételek kapcsán.