– Jelenleg 12 ezer 469 álláskeresőt tartunk nyilván Somogyban, ami 2163-al kevesebb, mint az elmúlt év azonos időszakában – mondta Neszményi Zsolt kormánymegbízott, kiemelve: a kormány 2010 óta munkaalapú gazdaságra épít és segély helyett munkához igyekszik juttatni az embereket. Ennek eredményeként országosan egymillió új álláshelyet teremtettek már – tette hozzá.

Az eseményen elhangzott, Somogy megyében a kaposvári járásban van a legkevesebb álláskereső, összesen 3195. Barcs, Csurgó és Nagyatád környékén azonban a munkaképes korú lakosság mintegy 10 százaléka állástalan.



– A most futó pályázat elsősorban a munkaerőpiacra koncentrál és a képzésekre fekteti a hangsúlyt – mondta Neszményi Zsolt. – Az országos keret 75 milliárd forint, ebből a somogyi 2 milliárd 200 millió. A vállalkozások február 15-től augusztus 31-ig pályázhatnak támogatásért – hangsúlyozta a kormánymegbízott.



Korábban a kis- és közepes vállalkozások legfeljebb 50 millióra pályázhattak, most azonban már 75 millió forintot is igényelhetnek. A nagyvállalatoknak 100-ról 150 millió forintra nőtt a legmagasabb támogatási összeg.



Az eseményen részt vett Galamb Gábor, a Kaszó Zrt. vezérigazgatója is. Érdeklődésünkre elmondta, jelenleg 92 dolgozójuk van és több közfoglalkoztatottnak is munkát adnak. Hozzátette, költségeik nagyon megemelkedtek, ezért életbe vágóan fontos, hogy sikerrel szerepeljenek a különféle pályázatokon.





Fotó: Kovács T.

Felkerültünk a befektetők térképére



A sajtótájékoztató után szakmai napot szerveztek a vállalkozásoknak, ahol részletesebben is megismerhették a feltételeket. Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője a tájékoztatón elmondta, évekkel ezelőtt megkérdezték a vállalkozásokat, hogy mire lenne szükségük ahhoz, hogy fejleszthessék tevékenységüket. – A legtöbben technológiai újítást szerettek volna megvalósítani, szükségük volt új piacokra (keleti nyitás) és fizetőképes keresletre. Emellett üzleti infrastruktúra és ipari parkok is kellettek ahhoz, hogy továbbléphessenek a vállalkozások – mondta Gelencsér Attila. A politikus kiemelte, azzal, hogy megépült a 67-es gyorsforgalmi út, Kaposvár visszakerült a befektetők térképére. Az elmúlt időszakban is több cég érkezett Kaposvárra, ezért is kell újabb ipari parkot kialakítani a megyeszékhelyen.