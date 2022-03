– A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem első születésnapján tapasztalhatóak már a modellváltás hatásai?

– Nagy várakozásokkal, de kis félelemmel is tekintettünk az új egyetemi brand bevezetése elé. Nagyon intenzív beiskolázási kampányt folytattunk a márka bevezetése érdekében és örömmel mondhatom, hogy a MATE esetében 24 százalékkal nőtt a jelentkezők száma a korábbi évekhez képest. Ez a szám kétszerese az országos átlagnak, történt ez úgy, hogy közben fenntartót és nevet váltottunk. Ez a nem várt eredmény bizakodásra ad okot a jövőt tekintve.

– Mely képzések voltak a legnépszerűbbek a Kaposvári Campuson?

– Az agrárképzések népszerűsége egészen rendkívüli volt, az előző évhez képest 80 százalékkal többen választották ezt a területet, a pedagógiai terület népszerűsége pedig 30 százalékkal emelkedett. Nagyon magas volt a jelentkezés a színművész és egyéb új művészeti képzésekre is. A gazdaságtudományi képzések közül továbbra is a kereskedelem és marketing alapszak a legvonzóbb, emellett népszerű a pénzügy-számvitel alapszak is a jelentkezők körében. Az egyetemi átlag feletti volt a jelentkezések száma a Kaposvári Campuson. Egy ötödik tudományterületen is meghirdettünk egy képzést. A térség munkaerőpiaci igényei alapján gépészmérnöki szakot indítottunk. A képzés gyakorlatorientált, a hallgatók tanulmányaik egy részét valamelyik partnercégünknél töltik, ahol munkát is tudnak találni.

– Több új képzés indulhat el idén szeptemberben a somogyi megyeszékhelyen?

– Küldetésünknek tartjuk, hogy szoros kapcsolatot alakítsunk ki a várossal, a térség piaci szereplőivel. Akkor vagyunk hatékonyak, ha a vidéki értelmiség utánpótlását tudjuk biztosítani. Tavaly év végén kerekasztal-beszélgetést kezdeményeztünk a helyi élelmiszeripari cégek képviselőivel, akik egyértelműen megfogalmazták igényüket az élelmiszeripari képzés iránt. Ehhez igazodva élelmiszermérnöki alapszak indulhat levelező formában. Néhány hét múlva újabb képzéseket is bejelentünk, amelyek a térség fejlődése szempontjából meghatározóak lesznek.

– Milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt egy évben a Kaposvári Campuson?

– A többi intézményhez képest a kaposvári képzési helyünk jó állapotban van, de szükségesek további fejlesztések ahhoz, hogy még színvonalasabb, a 21. század kihívásainak megfelelő, korszerű intézményben tanulhassanak a hallgatók, dolgozhassanak oktatóink. Megújult a régi tanügyi épület negyedik emelete, a hallgatói szolgáltatások bővítése érdekében modernizáltuk a diáktanyát, amelyet napokon belül megnyitunk. Több száz millió forintot fordítottunk sportfejlesztésekre. Korszerűsítettük a gyakorlati képzés és kutatás szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró állattartó telepeket. Nyolc–tíz milliárd forintos fejlesztést készítünk elő a Kaposvári Campuson, melynek keretében a gyakorlati képzést fejlesztjük az állattudományi területre fókuszálva. Szánunk forrást a bőszénfai vadgazdálkodási tájközpontra és sportfejlesztésekre is. A dél-dunántúli regionális fejlesztési programok révén is több milliárd forintos forrás fog rendelkezésre állni, amely révén a kaposvári felsőoktatás megújulhat, még modernebb formában tudja a hallgatókat képezni. A legfőbb cél az élettudományok minden területén tettre kész, gyakorlatias tudású szakembereket képezni, melyhez a MATE minden lehetséges támogatást megad. Ily módon a gyöngyösi, kaposvári, keszthelyi és szarvasi campusok a vidéki értelmiség jelentős bázisaivá fejlődhetnek, eredményesen szolgálva mind a térségi igényeket, mind a nemzetpolitikai elvárásokat. A hosszabb távú cél pedig az, hogy a szervezetileg és szakmailag megfelelően átalakított MATE a világ első harminc agráregyeteme közé kerüljön, melyre az első év kiemelkedő eredményei alapján minden esély megvan.

– Az ukrán-orosz háború miatt számos menekült érkezik hazánkba. Hogyan segíti őket az egyetem?

– Kiemelt szerepet szánunk a társadalmi szerepvállalásnak. Kollégáim szervezés nélkül is gyűjtésbe kezdtek, miután érzékelhető volt, hogy elkel a segítség. Felajánlottunk harminc ösztöndíjat azoknak a kollégáinknak, akikkel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola révén több évtizedre visszanyúló együttműködésünk van, közös oktatási képzéseket szerveztünk velük. Hétfőn 21 munkatárs érkezik Magyarországra családjával, az ezer eurós ösztöndíj mellett biztosítjuk ellátásukat és szállásukat. A kollégiumainkban 730 helyet ajánlottunk fel, csütörtökön 140 menekültet fogadtunk.

Hetven kiállító

Gyuricza Csaba, a MATE rektora azt is felidézte: minden alkalommal színvonalas programsorozattal készülnek a KÁN-ra, a tavalyi rendezvényen a 70 kiállító mellett számos fajtabemutatóban, szakmai konferenciában és közönségprogramban lehetett része a mintegy 30 ezer látogatónak.

Nagy hangsúly a helyi termékeken

Gyuricza Csaba, a MATE rektora elmondta: továbbra is szeretnénk jótékonysági műsorokkal, kulturális programokkal készülni. Nagy szerepet játszik a campus megismerésében a KÁN, vagyis a Kaposvári Állattenyésztési Napok, amelyet idén szeptember 30-a és október másodika között rendeznek meg.

– Az idei rendezvényen a megszokott programok mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a helyi élelmiszeripari szereplők termékeikkel megjelenjenek a rendezvényen, emellett nagyobb szerepet kívánunk adni az egészségmegőrzésnek, igazodva az Egészséges Kaposvár Programhoz – emelte ki a rektor.