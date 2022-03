Orvos, virágkötő és az egészséges életmód élharcosa is a top hétbe került. – Arra szeretnénk rávilágítani ezzel az elismeréssel, hogy a család és a gyermekvállalás nem lehet gátja a munkában való kiteljesedésnek. Olyan nőket és édesanyákat kerestünk, akik kiegyensúlyozott családi életet élnek és a munkájukban sikereket érnek el, s képesek ezt a kettőt a lehető legjobban összehangolni – mondta Elsner-Szentesi Mónika, a kaposvárimami főszerkesztője, az Imami Egyesület Somogy megyei referense. – A többség ezt úgy éri el, hogy tökéletes hátországa van. Vagy egy megbízható társ, vagy nagyszülők segítenek, s volt olyan pályázó is, aki heti órarend szerint szervezi családja és saját életét.

Végül mindössze 30 szavazat döntött az első két helyezett között. Az év somogyi női példaképe Balogh Orsolya lett, a második Bognár Mária, harmadikként pedig Csonka Viktória végzett. Balogh Orsolya radiológus szakorvos, két gyermeket nevel, s vezetőedzőként a ritmikus gimnasztikában is ismert a neve.

– Mi, asszonyok valamennyien tesszük a dolgunkat. Amellett, hogy családunk van, gyerekeket nevelünk, a munkánkat is próbáljuk a lehető legjobban, odaadással végezni – mondta lapunknak Balogh Orsolya. – Ami talán nálam picit extrább, hogy én ezt két fronton csinálom. A család mellett van egy orvosi főállásom és szenvedélyem a ritmikus gimnasztika. Tizenegy évig versenyeztem, húsz esztendeje pedig edzős­ködöm. Mindig is az volt az álmom, hogy Kaposváron, a szülővárosomban létrehozzak egy egyesületet, ami ma már a második családom, s nem csak nekem, hanem az egyesület valamennyi tagjának. A sportról azt szokás mondani, hogy több szempontból is ad annak, aki űzi. Ez rám különösen igaz, hiszen előbb sportolóként, majd később edzőként is segített kiteljesednem. Ha ezt nem csinálhatnám, akkor nem ugyanaz az ember lennék – mondta lapunknak az év somogyi női példaképe. – A legnagyobb szerencsémre ezt a környezetem is elfogadta és mindenben segítik a munkámat.

A díjátadó után Balogh Orsolya azt is elmondta: családtagjai és munkatársai támogatása nélkül nem boldogulna. Rugalmasan állnak hozzá, így tulajdonképpen semmilyen időbeosztás nem kivitelezhetetlen számára. – A párom is orvos, s minden hónap elején leülünk és átbeszéljük a következő időszakot. Ugyanígy a munkahelyemen is figyelembe veszik a versenynaptárt, s a két nagymama és a nagypapa is mindenben segít.