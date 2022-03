– A tiszteletbeli konzulátusnak a karitatív, támogató tevékenység mellett a jelenlegi helyzetben van-e egyéb, akár diplomáciai feladata?

– A tiszteletbeli konzulátusok egyik fő feladata a küldő állam bajbajutott állampolgárainak segítése, tájékoztatása saját körzetén belül. Természetes, hogy amióta Oroszország lerohanta Ukrajnát és elkezdődött ez a pokoli háború, a legtöbb energiánkat a karitatív munkára fordítjuk. Emellett azonban a klasszikus konzuli tevékenységet sem hanyagolhatjuk el. Rendszeresen érkeznek hozzánk telefonhívások, keresnek bennünket bajba jutott emberek vagy olyanok, akiknek Ukrajnában élnek rokonaik és hiteles forrásból szeretnének tájékozódni a helyzetről, a lehetőségekről, arról, hogy családjuk, barátaik hogyan, milyen iratokkal léphetik át a határt, mi a teendőjük, ha már megérkeztek és biztonságban vannak. A konzulátus telefonszáma éjjel-nappal elérhető, minden hívást fogadunk, magyarul és ukránul is beszélünk, válaszolunk a kérdésekre, lehetőségeinkhez képest igyekszünk megoldani a felmerülő kisebb-nagyobb problémákat. Másik fő feladatunk az országaink közötti üzleti kapcsolatok segítése, erősítése. Ez most háttérbe szorult, de örömmel tapasztaljuk, hogy a magyar üzletemberek nem fordultak el Ukrajnától. Szinte egy emberként mozdultak meg, hogy segítséget nyújtsanak annak az országnak, amellyel néhány hete még a közös üzletet tervezték.

– Melyek az elmúlt napok tapasztalatai?

– Soha nem látott összefogás, empátia tapasztalható egész Magyarországon, így a körzetünkben is. Az emberek önzetlenek, mindenki azzal segít, amivel tud: szállítással, szállással, élelmiszerrel, tisztálkodási szerekkel. A gyűjtőpontokra fiatalok, idősek egyaránt hozzák az adományaikat. Van, aki a nyugdíjából félretett kis pénzét költi rá, van, aki az ösztöndíját... Éttermek, kávézók ajánlják fel a borravalóikat. Sokan könnyes szemmel érdeklődnek, hogy mit tehetnének még, hogyan enyhíthetnének a háború sújtotta Ukrajna lakosságának szenvedésén. Ezért nagyon hálásak vagyunk.

– Mennyire mozdult meg a bajbajutottakért a Balaton térsége?

– Nem sokkal a konzuli szolgálatom megkezdése előtt alapítottam meg a Félelem Nélküli Élet Alapítványt, amely azóta elnyerte a közhasznú státuszt. Elsődleges célunk az önhibájukon kívül bajba jutottak megsegítése, támogatása. Korábban kulturális és humanitárius programokat szerveztünk, pályázati úton nyertünk rájuk forrásokat, például az EMMI-től. Most célirányos gyűjtést folytatunk a háború sújtotta Ukrajna lakosságának, valamint a menekültek helyzetének enyhítésére. Néhány nap alatt több millió forint folyt be, és itt is az a tapasztalatunk, mint a gyűjtéseknél, mind magánemberek, mind vállalatok, cégek szívesen adakoznak. Mindenki lehetőségeihez mérten.

– Lehet-e tudni, hogy hány szálláshely fogadott be családokat Ukrajnából? Lehet-e látni, hogy mekkora a befogadó szálláskapacitás a Balatonnál?

– Rengeteg! Pontos számokkal nem tudok szolgálni. Ahogy említettem, mindenki úgy segít, ahogy tud, és ebben mind a magánszállásadók, mind a szállodák élen járnak Magyarországon.

– Mivel tudnak jobban segíteni azok, akik tudnak és akarnak is: megvásárolt késztermékekkel vagy pénzadománnyal?

– Minden segítség jól jön. Egy hatalmas országról beszélünk, több mint 44 milliós lakossággal. És a segítségre az ország minden régiójában szükség van. Emellett Magyarországra is több százezer menekült érkezik. Őket sem hagyhatjuk cserben. A tárgyi adományokat szétosztjuk, mindig oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, a befolyt anyagi támogatásból pedig a legszükségesebbeket vásároljuk meg és juttatjuk el Ukrajnába.

– Van-e önöknek logisztikai segítségük az adományok szállítására vagy a konzulátus maga végzi az adományok tovább szállítását?

– Van olyan cég, amely önmaga oldja meg a szállítást a Záhonyban lévő gyűjtőraktár­ig, sokan ajánlották fel segítségüket a szállításban, sok adomány érkezik a telephelyünkre is. Mint annyi minden másban, ebben is a sokrétű együttműködés az, ami a megoldást jelenti.

Gyors segítség

A siófoki önkormányzat szinte azonnal megkeresett, hogy célirányos gyűjtést szeretne szervezni, ami ezekben a napokban is tart – mondta Horváth Zoltán. – Az első adományozó az önkormányzat volt, Lengyel Róbert polgármester személyesen is nagy értékű adománnyal járult hozzá az akcióhoz. Ezeket a termékeket hamarosan a Református Szeretetszolgálat gyűjtőpontjaira, valamint Ukrajna Magyarországi Nagykövetségével együttműködve Ukrajnába szállíttatjuk majd. A Halker Kft. felajánlásából több tonnányi élelmiszert juttattunk Ukrajnába. Witzmann Mihály országgyűlési képviselőnk szintén gyűjtést szervez és az ő jóvoltából is több adomány érkezett már az alapítványunk számlájára. A Siófoki Szakképzési Centrumvezetői, Szamosi Lóránt kancellár és Horváth Péter főigazgató is személyesen keresték meg a konzulátusunkat és indítottak gyűjtést. A fenti lista azonban nem teljes. Ahogy említettem, nagyon sok cég, magánember és szervezet érzi szívügyének, hogy segítsen és mi mindenkinek nagyon hálásak vagyunk ezért.

– A legelső szállítmányunk a Református Szeretetszolgálat gelénesi raktárába érkezett, egy nagyobb rakományt az Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége által megadott raktár címére szállíttattunk, ahonnan célirányosan kerül majd a háború sújtotta területekre. Együttműködünk sok szervezettel és állami intézményekkel is, akiknek ezúton is köszönjük a támogatást – tette hozzá.

Borítókép: illusztráció