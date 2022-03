A mezőny még mindig nyitott, hiszen március 22-ig jelentkezhetnek megyénk legszebb lányai, hogy elnyerjék az értékes díjak valamelyikét, és elinduljanak a hírnév útján. Somogyban először Vanzsia Vivient mutattuk be olvasóinknak a verseny keretein belül. A jelenleg is Ausztriában dolgozó szépséget mindig is érdekelte a modellszakma, így egyértelmű volt számára, hogy amint teheti, elindul versenyünkön. Sárai Vanesszát, a másodikként bemutatott somogyi szépséget figyelmes olvasóink már jól ismerhetik. A siófoki fiatal lány gyermekkori álmát valósította meg azzal, hogy jelentkezett versenyünkre. Aki többet szeretne megtudni a hölgyről, mindenképpen nézze meg videónkat is Vanesszáról, aki ott további részleteket árul el indulása okairól.

A jövő héten láthatjuk először a kaposvári Horváth Cintia Korinna képsorozatát. A fiatal lány nagyon szereti a divatot és azt is, ha fotózzák. Így talán nem árulunk el sokat azzal, ha azt mondjuk, bizony érdemes lesz várni galériáját, aztán majd szavazni is rá.

Még lehet jelentkezni a Tündérszépek 2022 mezőnyébe: többfordulós, országos versenyünkkel valóra válhatnak a vágyai azoknak a hölgyeknek, akik eddig még csak álmodoztak arról, hogy mindenkinek megmutassák a szépségüket.