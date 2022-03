Csillagközi fejvadászokkal, harcos amazonokkal és birodalmi lépegetővel is találkozhattak az érdeklődők a hétvégén a Kaposvár Arénában, a Gaming Expo jóvoltából. A rendezvényen különféle platformokon próbálhatta ki gyerek és felnőtt a legdivatosabb videójátékokat, s a fantasy világ szerelmesei is bőségesen találtak maguknak látnivalót. Makettekből kiállítás várta őket és emellett a Csillagok háborúja szereplői – birodalmi katona, jedi lovag és fejvadász – is szelfizni hívták a közönséget. A legnagyobb sikert a népszerű karaktert, Baby Yoda-t ábrázoló bábuk és grafikák aratták.

Fotók: Lang Róbert