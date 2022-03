Ki ne emlékezne Gombóc Artúrra a pom-pom meséiből?

Aki mindenféle csokit szeret, legyen az lyukas csokoládé, kerek csokoládé, vagy akár mogyorós csokoládé. Most ne firtassuk, hogy ez mennyire tette vajon gyermekkorunk kedvenc madarát inzulin rezisztensé, esetleg túlsúlyossá - bár ez utóbbit azért lehetett látni a rajzfilmben is, de ugyan ki koncentrált akkor arra -, de mindenképpen aranyos figurája volt sokak gyermekkorának. A rajzfilmhős eszmeisége inspirálta a Mizo-t is, hogy új, tejcsokoládéval bevont túró rudijából egy egész dobozzal juttasson el szerekesztőségünkbe. Így egy kicsit feldobta napunkat, melyet itt is nagyon szépen köszönünk, nagyon finom volt!