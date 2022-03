– A munkát, a megélhetésemet biztosítja nekem az árstop, mivel az olcsóbb gázolajból tankolhatok – mondta Farkas János kaposújlaki egyéni vállalkozó. – Két, 3,5 tonna alatti kisteherautót üzemeltetek, általában raklapos árut szállítok. Kaposvárról kedden alkatrészeket vittem az egyik ablakgyártó dunántúli cégnek.



Farkas János azt mondta: két hete még problémás volt a tankolás, az egyik helyen a nyolc kútfejből négy működött, a többinél kifogyott az üzemanyag. Somogyban már fennakadás nélkül vásárolhat gázolajat, kedden csaknem 24 700 forintot fizetett a gázolajért. A vállalkozó szerencsésnek érzi magát, mivel 480 forintért jut üzemanyaghoz, míg 7,5 tonna felett nagykereskedelmi, piaci áron adják az üzemanyagot. A magas ár miatt az egyik kamionos barátja leállította a járművét. Az illető ugyanis árat próbált emelni, de a megrendelők nem fogadták el.



– Szombaton megkaptuk az első, csaknem 14 ezer liternyi gázolajszállítmányt a saját kutunkhoz – hangsúlyozta Gazda Csaba, a rinyaújlaki Gazda Trans Kft. tulajdonosa. – Így mostantól nem tankolunk nagyobb mennyiséget más kutaknál, hanem saját telephelyünkön töltjük meg indulás előtt a kamionokat. Ha a helyzet így marad, akkor már nem kell a környéken 200 literenként vadászni a gázolajat a kamionokba, ráadásul az is gondot jelent, hogy a környéken kevés az olyan benzinkút, ami nekünk alkalmas.



A vállalkozás a forgalmazóval kötött szerződés alapján kapja az üzemanyagot, a mindenkori nagykereskedelmi ár és a cégre vonatkozó mennyiségi kedvezmény függvényében fizetnek a gázolajért. A cégnek 32 kamionja van, elsősorban nyugat-európai fuvarokat vállalnak. Folyamatosan dolgoznak, vasárnap estétől tíz járművet indítottak útnak. Arra a felvetésre, miszerint milyen megoldást tehetnek ebben a helyzetben, a szakember elmondta: kiszámolták a valós költségnövekedéseket, s ezért a múlt héten 12 százalékkal emelték a fuvardíjakat. Megrendelőik nagy része elfogadta az áremelést, s a cégtulajdonos abban bízik, hogy az árat az év végéig tartani tudják.



– Már állandóan van gázolaj, az eddigi helyett másik kutaknál, de megoldjuk a nagy buszaink tankolását is – mondta Németh József, a kaposvári Németh Travel Kft. ügyvezetője. – A munkásjáratokon kívül diákokat is szállítunk különböző kulturális programokra. A kisebb járművekbe 480 forintot fizetnek egy liter gázolajért, a 7,5 tonna feletti buszokba a napokban közel 620–640 forintért vettek gázolajat, a kutak között eltérés van. Németh József azt mondta: jelenleg nyolc buszt használnak rendszeresen. Szerinte a következő időszakban is folyamatos, egyenletes marad a benzin- és gázolajellátás, bár a rendkívül magas árak miatt számottevően megemelkedtek a költségek.



– Tavaly közel 35 millió forintot fordítottunk üzemanyag-vásárlása, s ha a folyamat így marad, akár a dupláját is elkölthetjük. – Ahogy az utóbbi időben emelkedtek az árak, mi is kénytelenek vagyunk hozzányúlni a saját tarifáinkhoz. A nagy, 7,5 tonna feletti buszaink kilométerdíja jelenleg nettó 400 forint, várhatóan ez április elejétől 450 forintra ugrik. Nyilván továbbra is sokan akarnak utazni, bár nem zárható ki, hogy az áremelés forgalomcsökkenéshez vezet.





Fotó: Lang Róbert

Drágább a költöztetés, ráfizetéses utak



– Kisteherautóval olykor bútort szállítok, de költöztetést is vállalok – mondta a kaposvári Takács Tibor, aki szerint az utóbbi időben hullámzik a megrendelések száma, ám azért így is van munka. Az egyik somogyi vállalkozó, aki kérte, ne írjuk le a nevét, azt mondta: egy 12, illetve 40 tonnás kamionnal végzik a szállítást. Rendszerint két nagy társaságnál tankolnak, ám a mostani árak miatt előfordul, hogy naponta csaknem 30–40 ezer forint ráfizetéssel dolgoznak. A szakember szerint szükség van a kilométerenként legalább 100 forintos emelésre, s erről már értesítette megrendelőit. Ezek közül akadt olyan, aki nyitott az egyeztetésre, s hamarosan beszélnek a részletekről. A somogyi vállalkozó szerint ha árügyben nem tudnak dűlőre jutni, akkor lehet, hogy előbb-utóbb leállítja a kamionokat.