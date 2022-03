Közgyűlést tartott a megyei nyugdíjas szövetség elnöksége. Mivel az elnökség mandátuma lejárt, a szerdai értekezlet kiemelt témája a március 24-i tisztújító küldöttgyűlés előkészítése volt, amelynek részeként nem csupán a választásban közreműködőket jelölték ki, de az elmúlt négy esztendőről szóló beszámolót is elfogadták. A fentiek mellett szó esett a 2022-es év programjairól is. A pandémiás helyzet miatt konkrét rendezvények és időpontok mellett több program is ajánlásként fogalmazódott meg. A kistérségi kulturális bemutatókról is maguk dönthetnek az érintettek. Ha a rendezés mellett teszik le a voksot, azokat május 1. és június 20. között lehet megtartani. Nem terveznek Takáts Gyula versmondó versenyt áprilisban, ugyanakkor ajánlják a tagszervezetek szavalóinak Várdán a hónap 10-én sorra kerülő versmondók versenyét. A taszári katonadalos találkozóra szeptember 24-én, a két vegyes műfajú megyei bemutatóra október 8-án Siófokon, illetve 22-én Csurgón kerülne sor. Kellő számú érdeklődő esetén az ökumenikus egyházi énekek bemutatóját július 23-án Segesden, míg a hangszeres szólisták és zenekarokét november 12-én Kercseligeten tartanák. A tervek szerint ismét lesz Reuma-kúra augusztus 13-án Kaposmérőben, Ezüst nyár idősek tábora szeptember 2–9 között Balatonszemesen, valamint nyugdíjas szervezetek vezetőinek találkozója szeptember 18–19-én Nagyatádon.

Az elnökség kiemelten kezeli a szervezet- és tagépítést, amelyre vonatkozóan a már kész intézkedési tervhez személyekre szabott, konkrét feladatokat is hozzárendeltek. A szövetség pénzügyeiről elhangzott, hogy immár második alkalommal sem nyertek az országos pályázaton. A tervezett egymillió forint kiesése komoly gondot jelenhet a jövőben, emiatt különösen felértékelődött az adók egy százalékának felajánlása.