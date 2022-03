Kisbabájával érkezett meg a vámosi Krisna-völgybe az első menekült házaspár. Kijevben hagyták két lakóházukat és szinte minden holmijukat. Hallották a bombák becsapódását az ukrán főváros körül, s akkor döntötték el, hogy elhagyják otthonukat. Alig néhány holmit tudtak magukhoz venni a nagy sietségben. Autóval jöttek át a határon, hosszú kocsisort megelőzve, mert az emberek előreengedték őket a csecsemő miatt. Krisna-völgyből hétfőn indultak tovább Olaszországba. Milánóban, a barátaiknál vészelik át a háborús időszakot.

Elmondták: Somogyvámoson még a fahasogatás hangjára is megrettentek, mert a bombák zajára emlékeztette őket. A helyiek ruhákkal látták el a családot. – Sokan hagyták el Lengyelország felé Ukrajnát, a lengyel és a cseh farmjaink már megteltek. Most egy nagyobb menekülthullám várható Ukrajna felől, s a Krisna-tudatú hívők többsége ide érkezik majd – mondta Szilaj Péterné sajtószóvivő. – Két fiatal ukrán hölgy is érkezett, ők vállalták a tolmácsolást. Somogyvámosról két szakács Budapestre utazott segíteni.

Fotók: Lang Róbert

A Krisna-völgyben arra számítanak, hogy folyamatosan 100-150 menekülőt kell ellátniuk. – Többen jelezték, hogy nálunk vészelnék át a háborús időszakot. Vannak, akik már Magyarország területén tartózkodnak: Debrecenben, Egerben, vagy éppen Budapesten pihentek meg, és indulnak felénk – mondta Jurkovics István, a völgy kommunikációs vezetője, aki ottjártunkkor tudta meg, hogy az egyik család mégsem érkezik meg hozzájuk, a határon ugyanis a hadköteles korú édesapát nem engedték át a többiekkel, így ők visszafordultak. Érkezik azonban néhány hölgy és gyermekek, akik itt kérnek menedéket az elkövetkezendő hónapokra.

Száz menekülő családot szállásoltak el Lellén, ennél is többet Fonyódon

Több száz ukrán és kárpátaljai családot szállásoltak már el Somogyban: Balatonlelle 100 menekülőt fogadott be. A hozzájuk érkezők többsége nő és gyerek. – A legfiatalabb menedékkérő mindössze két hetes, de érkezett hozzánk 17 nevelőotthoni gyerek is Beregszászról, akik a tizedik kerületi önkormányzat üdülőjében kaptak szállást – mondta Glück Éva, a lellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. Hozzátette: az egyik anyukának babakocsit, egy másik családnak egy allergiás gyerek miatt főzési lehetőséggel felszerelt lakást és a kislány által is fogyasztható alapanyagokat biztosítottak.

– Egy emberként fogott össze mindenki Balatonlellén a menekültek érdekében. Üdülőben, panzióban, önkormányzati ingatlanban helyezték el őket, meleg ételt kapnak, ruhákat és tisztálkodási szereket is adunk mindenkinek – sorolta. – A menekültek fele ukrán, másik fele pedig kárpátaljai magyar. Az ukrán sajtó nem túl jó színben tünteti fel a magyarokat, ezért a menekültek félve fogadják el az ellátást, de miután látják, hogy segíteni szeretnénk, kialakul a bizalom – mondta el Glück Éva. Hozzátette: a héten további ötven menekült érkezik a balatoni településre.

Fonyódon az önkormányzat mellett civil szervezetek és magánszemélyek is felajánlották a támogatásukat. A városban 120 menekült van, jellemzően kisgyerekek és nők. – Mindenben segítenek nekünk, szállást, ételt és ruhát is kaptunk, ennek ellenére reméljük, hamar véget ér a háború és hazamehetünk – mondta el az egyik ukrán menekült. A menekültek többsége kárpátaljai magyar.

Készült egy, a szállásadókat a menekültekkel összekötő oldal, ahol panziók, magánszemélyek ajánlják fel ingatlanukat ingyen vagy kedvezményesen.