Bár a természet még csak most kezdi magára ölteni a tavaszi ruháját, a helyi nyugdíjasklub tagjai a siófoki és sió­juti szépkorúakkal karöltve Szóládon már a megérkezése előtt köszöntötték a kikeletet. A helyi közösségi házban tartott rendezvényen Salamon Józsefné klubvezető irányításával a helyiek remek házigazdáknak bizonyultak. A jó hangulathoz a finom ételek és jófajta Balaton környéki borok mellett az idősekre jellemző, színvonalas kultúrműsor is hozzájárult. A helyiek népdalcsokra, a siófoki egyesület táncos lábú hölgyeinek és énekkarának összeállítása mellett a szóládi Tóth Józsefné – aki még iskolásként dalversenyek győztese volt –, szép hangjával vívta ki a közönség elismerését, a siófoki Májer Róbertné pedig a Három nyúl történetével gyermekkorunk mesevilágába kalauzolta vissza a résztvevőket. A siójuti Nyers Lászlóné Magyar Ottó versével biztatta a kortársait, hangsúlyozva: ne az elmúlással foglalkozzunk, hiszen még annyi szép dolog van az életben, amiben örömünket lelhetjük. „… S ha majd a Sorssal meg tudtál békülni, A még hátralévőt könnyebb lesz leélni!” – szólt az üzenet. Erre pedig az ifjúságot megidéző zene is ráerősített, aminek hatására – ahogy Kovács Lászlóné, a megyei nyugdíjas szövetség alelnöke fogalmazott –, még a fájdalom is elmúlt. Mindemellett a rendezők a most zajló háborúról sem feledkeztek meg: a tombolabevétel felét az ukrán menekültek megsegítésére ajánlották fel.