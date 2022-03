A régi, használt, törött, nyomógombos készülékeket a felhasználók otthon általában elpakolják azzal, hogy talán jó lesz még valamire. A régi telefonok alkatrészei azonban ritka ásványokból készültek, amelyek kifogyóban vannak. Ilyen érceket Afrikában gyermek- és rabszolgamunkával bányásznak, veszélyeztetve például a gorillák és más főemlősök területét. Azonban ha összegyűjtik és feldolgozzák a kidobott telefonokat, visszanyerhető belőle a nyersanyag, ami a körforgásos gazdálkodás elveinek megfelelően visszakerülhet a gyártásba. Van olyan cég, amelyik javítja is a telefonokat, és egy hajléktalanokat támogató civil szervezetnek adományozza.

„Passzold vissza, tesó!” címmel az idén is kampány indult a mobiltelefonok begyűjtéséért, erről projektindító webináriumot tartott csütörtökön a KÖVET Egyesület és a Jane Goodall Intézet. A cél a szemléletformálás is, hogy mindenkinek látható legyen, egy mindennapi tárgy milyen hatással van a környezetünkre.

Biró Imola, a KÖVET Egyesület kommunikációs vezetője elmondta, az idei kampány első szakasza március 22-től május 22-ig tart, kérik, hogy ebben az időszakban gyűjtsenek össze minél több mobiltelefont a Somogy megyei iskolák, civil szervezetek és vállalatok. Az országban majdnem 900 gyűjtőpontot állítottak fel erre a célra. Aki csatlakozni szeretne a kampányhoz, annak bemutatják, hogyan lehet beszerezni gyűjtődobozt, és azt is, hogy mi történik a leadott mobiltelefonokkal. Kovács Gábor



