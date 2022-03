A Művelődési házban megrendezett teltházas eseményen jelen volt Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Huszti Gábor alelnök, valamint marcali önkormányzati képviselők, és a környező települések polgármesterei is. A minisztert Móring József Attila köszöntötte, aki bevezetőjében kifejtette, hogy háború van és emiatt a gazdaságpolitikában is higgadt, megfontolt lépésekre van szükség. Ezért hívta meg Varga Mihályt, hogy első kézből tájékoztassa a helyi és környékbeli lakosságot az elmúlt évek gazdasági eredményeiről, valamint a jelenlegi helyzetről adjon helyzetképet.

A pénzügyminiszter beszédét azzal kezdte, hogy: „Az ember abban a metszetben vizsgálja meg az elmúlt évek döntéseit és a mostani helyzetet, hogy a háborúra mennyire tudtuk felkészíteni az országot.” Ezután elmondta, hogy: „Az elmúlt évek azzal teltek, hogy a magyar gazdaságot hatékony és versenyképes állapotba hozzuk. Ennek köszönhetően 2010 és 2021 között egy olyan időszakot érthettünk meg, amikor a magyar gazdaság egy lendületes növekedési pályára állt. Azokat a kockázatokat, amelyek egy gazdaságban óhatatlanul megvannak, azokat sikerült jelentősen csökkenteni. Csökkentettük az adósság mértékét, kisebb mértékű hiánnyal tudtunk működni. A gazdaság teljesítménye az elmúlt években megháromszorozódott. A gazdaság teljesítménye ma már meghaladja az 50 ezer milliárd forintot.” Kiemelte, hogy mindezeknek köszönhetően a munkahelyek száma is jelentősen tudott növekedni. A jövedelmek szintén emelkedtek, ezzel együtt az emberek fogyasztása és megtakarítása is. A jelenlegi helyzetről a következőket nyilatkozta: „El tudtunk jutni oda 2021 végére, hogy a magyar gazdaság már abba az állapotba tudott kerülni, amikor a járvány okozta gazdasági visszaesésnek a kezelésére, például 2022-ben az előző évben befizetett személyi jövedelemadó mértékét vissza tudtuk utalni a családoknak. Tudtunk olyan döntést hozni, ami a 25 év alattiak számára adómentességet teremtett. A négygyermekes anyák adómentessége már szintén működik.” Kihangsúlyozta tehát, hogy a gazdaság egyre jobb mutatókkal rendelkezik, de még hosszú az út, a folyamat, ami még előttünk van. A szomszédágunkban zajló orosz-ukrán háborúval kapcsolatban pedig megnyugtatta a hallgatóságot, hogy a magyar gazdaság eddig elért eredményeit nem veszélyezteti. Hozzátette még, hogy: „Mindannyiunk nevében mondhatom talán, hogy mélyen együtt érzünk az áldozatok hozzátartozóival. Azt kívánjuk, hogy a háború minél előbb fejeződjön be. A tárgyalóasztalok ideje érkezzen el minél hamarabb.

Nagyon bízunk abban is, hogy azok az eddigi egyeztetéseink, és vitáink, amik Brüsszellel, az Európai Unióval voltak, most ebben a helyzetben talán új értelmezést nyernek, hiszen jól látható az, hogy a menekültek ellátásában a szomszéd országok, tehát: Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia sokkal intenzívebb, sokkal nagyobb szerepet játszik, mint más Európai Uniós országok. Ebből kifolyólag tehát, azok a támogatások, amik eddig sajnálatos módon politikailag motivált viták kapcsán nem érkeztek meg Magyarország számára, ezek igen is szükségesek és elengedhetetlenek. Ettől függetlenül is persze azt mondhatom, hogy ellentétben a moldáv, vagy éppen a cseh helyzettel, ahol már azt jelentették be, hogy a menekültek ellátását ebben a mértékben már nem tudják tovább tisztességgel ellátni, Magyarországon nincs ilyen helyzet, aki hozzánk menekül, azokat el fogjuk látni, azokról gondoskodni fogunk, és nem csak róluk, hanem a gyermekeikről is, hiszen nagyszámú kiskorú gyermek érkezik Magyarország területére.” – zárta gondolatát Varga Mihály.

Móring József Attila az előadás végén a 2022. április 3-ki választások igazi tétjéről szólt még, hogy merre megy tovább Magyarország. Visszafordul-e, a 2010 előtti időkre, vagy pedig – az elmúlt több mint egy évtizede megkezdődött – építkezés folytatódhat tovább. A helyi választópolgároktól azt kérte, hogy amikor a szavazófülkében mérlegelnek, akkor gondoljanak csak a legutóbbi békemenetre, melyet a magasztosság, a béke, az öröm és az egymás segítése, illetve az összetartozás érzése jellemzett. Ezek a tulajdonságok az ellenzékről azonban nem mondhatók el. Ezen kívül egyidejűleg figyelmeztetett a gyermekvédelmi népszavazás fontosságára is.