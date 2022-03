A szabályok szerint bárki szedhet két kilót saját felhasználásra belőle. A növénnyel ízesített ételek egyre több somogyi étterem kínálatában szerepelnek. Két hete járja a zselici erőket a kaposvári Fodor István. Medvehagymát gyűjt, amelyet évek óta előszeretettel fogyaszt az egész családja.



– Az állami erdőben saját felhasználásra szabadon lehet gyűjteni, de legfeljebb két kilót szabad szedni naponta, és ha valaki magánerdőben akar medvehagymát gyűjteni, ahhoz engedélyt kell kérnie – mondta el a gyógynövénygyűjtő-gombaszakértő. Hozzátette: főzeléket, levest is készített már a növényből, de a reggeli rántottát is ezzel ízesíti.



Kiemelte: a medvehagyma vérnyomás – és vérzsírcsökkentő hatása ismert, C-vitamin-tartalmának köszönhetően pedig javítja a szervezet ellenálló képességét. – A koronavírus-megbetegedés következtében többen arról számoltak be, hogy vérük besűrűsödött. A növény tartós fogyasztását nekik különösen ajánlom, mert vérhígító hatású – emelte ki Fodor István.



Megjegyezte: a népi megfigyelések szerint a medvehagymát borogatásként, lemosásként is érdemes felhasználni, jótékony hatása köztudott egyes gombás fertőzések kezelésében.



A Kaposvári Nagypiacon is egyre több őstermelő kínálja a zsenge medvehagymát. A 300 grammos csokrokat 3–400 forintért árulják. Több somogyi étteremben, cukrászdában pedig már évek óta használják különböző ételek ízesítéséhez. Készül medvehagymával pogácsa, de volt már példa arra is, hogy csokoládés szuflét ízesítettek vele.



– Levesbe, töltelékbe, köretbe is teszünk. A medvehagymával ízesített ételeinket szívesen ajánljuk a vendégeinknek – mondta el Gergely Ica, a Kapos Hotel marketingvezetője. Hozzátette: az alapanyagot egy gyűjtőtől szerzik be és egy szezonális étlapon tucatnyi finomságot kínálnak belőle. A vegetáriánusokra is gondoltak, nekik medvehagymás túróval töltött gombafejekkel és medvehagyma-krémlevessel kedveskednek.



Évről évre azt tapasztalják, hogy már nagyon várják vendégeik a friss növényből készült ételeket.





Fotó: Lang Róbert