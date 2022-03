A vásárlók előszeretettel válogattak a zöldségek között, s kelendő volt az alma, valamint a narancs, mint tökéletes téli vitaminforrások.

Az új csarnokban kicsit visszafogottabban mérték a húst péntek reggel, de azért itt is összeverődtek sorok a pultok előtt. – Érezhetően kevesebben vannak még. De így is keresik a hétvégi rántott húsnak, cigány pecsenyének, vagy éppen húslevesnek valót, mondta Korpics Tibor. Hozzátette: a kocsonyahús is kelendő ebben az időszakban. De akinek arra fájt a foga hurkát és kolbászt is kaphatott, s tepertőből is akadt választék: fűszeres és natúr változatban.

Egyre több helyen láttunk dugványozni való vörös- és lilahagymát, s az is a télvíz végét jelezte, hogy sokan válogattak a vetőmagok között abban bízva, hogy a fagyok lassan elvonulnak és tényleg eljön az igazi tavasz.