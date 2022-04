Csak Balatonlellén közel száz ukrán menekült tartózkodik jelenleg is, a város elsőként ajánlotta fel tulajdonában lévő ingatlanjait a menekülők számára. A jótékony cselekedethez helyi vállalkozók csatlakoztak, de civilek is hasonlóképp tettek. Egy Németországban élő ingatlantulajdonos teljesen ingyen menekültek rendelkezésére bocsátotta a házát. A Napfény strand közelében lévő apartmanokban is anyák és gyermekeik húzzák meg magukat az ötven napja tartó háború elől menekülve. Nekik Himics Viktor és felesége, Jelena segítettek abban, hogy ideérkezzenek, s azóta is gyakorlatilag fogják a kezüket a mindennapokban.

Minden segítségnek örülnek a hazájukból menekülők. Fotó: Németh Levente

– Jó, hogy közel vannak, mert így tudunk segíteni a fordításban, mondta Himics Jelena, aki elmondta, hogy többségében Kijevből érkeztek a Lellén élő családok. Anna gyermekeivel és édesanyjával menekült az ukrán fővárosból.

Arra várnak, hogy hazatérhessenek. Fotó: Németh Levente

– Várjuk, hogy vége legyen a harcoknak és a kijevi polgármester jelezze, hogy újra biztonságos hazatérni. Sajnos ez még nem következett be, mondta a fiatalasszony, akinek nagyobbik gyermeke ottjártunkkor éppen online tan­órán vett részt. A szomszédos apartmanban két fiatal nő lakik, ők sikeres munkakeresésen vannak túl. Fonyódon kezdenek dolgozni egy üzemben. Egy másik lakrészben pedig Olga és kisfia laknak, ők Dnyepropetrovszkból érkeztek. A legkisebbek már jól összebarátkoztak, együtt játszanak az udvaron, ahonnan remekül rálátni a Balatonra.

Himics Viktorék igyekeznek segíteni a menekülteknek a nyári időszakban is. Fotó: Németh L.

– Májustól viszont új helyet kell találni, mert kezdődik a nyári szezon, húzta alá Himics Viktor. Amikor arról kérdeztük, hogy mégis hova mennek a menekültek, csak széttárta a kezét. – Nem tudjuk, egy nagylelkű felajánlásra lenne szükségünk, hogy erre a három hónapra el tudjuk őket helyezni.

Az iskoláskorú gyerekek online folytatják a tanulást a háború idején. Fotó: Németh L.

– Nagyon bízom benne, hogy a balatonőszödi kormányüdülőt megnyitják majd számukra, tette hozzá felesége, Jelena. Aki azt is elmondta, probléma az is, hogy a befogadó civilek nem kapnak semmilyen támogatást, ez ugyanis csak cég­eknek jár. Ám a Balaton-part frekventált turisztikai célpont, s a turisták a szállásokat előre foglalják, az előszezon kezdetével folyamatosan érkeznek a Balatonhoz. Sokszor már a foglalót, vagy éppen a teljes összeget előre kifizetik a szállásért. A probléma mindenkit érint a Balatonnál.

Megoldásra van szükségük a Balatonnál lévő menekülteknek. Fotó: Németh L.

– Várhatóan offenzíva lesz Dnyeper városában, most hívtak, hogy onnan jönne négy nagymama, akiknek gyerekei és unokái már itt vannak, de nem tudjuk, őket hol fogják elszállásolni, mondta Himics Viktor. A családi házukban is fogadtak Ukrajnából menekülő rokonokat, amikor kevés volt a hely, gimnazista lányuk is a menekültek szállásán aludt, hogy saját szobáját átadja.

Hálásak a biztonságos menedékért. Fotó: Németh Levente

Úgy tűnik, rendeződik a menekültek helyzete Lellén; Glück Évától, a helyi gyermekjóléti szolgálat intézményvezetőjétől megtudtuk: a városi tulajdonú ingatlant még júniusig használhatják a menekültek. – A nyaralókban elszállásolt menekülteknek pedig a Védelmi Bizottság hatósági úton jelöl ki szállást – tette hozzá Glück Éva. Aláhúzta, többen el tudtak helyezkedni Fonyódon, így számukra az állami támogatásnak köszönhetően a munkáltató biztosít szállást.



Fotó: Németh Levente