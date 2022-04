Nem kell sokat vágni a centiből, és elstartol Kaposváron a Giro d'Italia. Arról korábban már írtunk melyek azok a szakaszok, ahol ne pihentessük az autónkat május 7-8-án, ugyanis az útban lévő gépjárműveket elszállíttatják. Most viszont arról számolunk be, hogy miként érinti a buszos közlekedőket és a gyalogos forgalmat.

- Május 8-án a belvárosi üzletek, így a Corso üzletház is csak gyalogosan lesz elérhető!

- A kávézók, éttermek nyitva lehetnek, de a Kossuth tér és a Hotel Dorottya közötti szakaszon, ahol a mezőny is elhalad, korlátozásokra kell számítani.

- Azoknak, akik a Giro mezőnyét szeretnék megnézni, vagy vásárolni, fogyasztani jönnek a belvárosba azzal kell számolniuk, hogy számos parkolóhely a szervezők kérésére le lesz zárva, a korlátozás időszakosan érinti például a Belvárosi Parkolóházat és a Bajcsy-Zsiliniszy utcát is!

- A Tesco, az Obi és a környékbeli üzletek, éttermek stb. elérhetőek lesznek, de csak Berzsenyi utca felől, mert a Vásártéri út ideiglenesen le lesz zárva.

- Vásár és piac nem lesz május 8-án!



Május 8-án, vasárnap a rendezvény zökkenő mentes lebonyolítása végett a Kaposvári Közlekedési Zrt. érintett járatai nem közlekednek:



A szervezők a városlakók megértését is türelmét kérik!