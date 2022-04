– Alig lehetett látni a füstsátorban, de megtaláltuk a bábut – mondta Hernesz Ákos, a Kisfaludy utcai tagiskola diákja. – Kicsit nehéz volt, de ketten kihoztuk. Izgalmasan kezdődött a verseny, jó, hogy eljöttünk.

Ez csak a belépő volt, a kamasz csapatra percek múlva újabb kalandok vártak. Néhány lépéssel távolabb puttyony-fecskendő segítségével lőtték le a teniszlabdákat. Felkészítő tanáruk, Tóth Erika szerint a fiatalok nagyon készültek a versengésre, Horváth-Fáró Anna örömmel újságolta, hogy gyorsan teljesítették a feladatokat.

– Jobbra fordulj, most egyből balra! – hangzott az ukáz a tájékozódási versenyen. A párosban induló gyerekek fejükre kámzsát húztak, nem láttak semmit, s társuk irányításával gyűrték le a távot. S nem mellékesen a céltárgyként megjelölt mentődobozt is időben megtaláltak és miután teljesítették a feladatot, nem maradt el az öröm ujjongás. Mihályka Szabina, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt mondta: 11 általános iskola diákjai mérték össze ügyességüket. Egyenként öt-öt fős csapatok neveztek be, s összesen 11 állomáson fogadták a résztvevőket. S a fiúk, lányok nem csak tűzvédelmi feladatokat kaptak, hanem a környezetvédelemről is szó volt. Tudatos felkészülés és hatékony megelőzés: közös érdek, hogy a felnövekvő nemzedék is tisztában legyen a főbb szabályokkal, s környezetünkben minél kevesebb kár következzen be.

– Mentőkötél, hidraulikus feszítő-vágó, láncfűrész – állt a papírkártyán, amit az egyik kamasz szorongatott. Az ifjak értékes pontokat gyűjthettek, ha a tűzoltásnál, műszaki mentésnél használt felszereléseket pontosan beazonosították. Eközben a pihenő állomáson VR-szemüveges bemutató és a tűzoltók bevetéséről szóló filmet nézhettek a látogatók. A házigazdák kitettek magukért, az érdekes feladatoknak köszönhetően végi lendületesen küzdött a mezőny. Leposa Barnabás, a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály általános iskola diákja társaival az egészségügyi kérdésekre is gyorsan válaszolt.

– Az oldalfekvésről, az újraélesztés szabályairól éppúgy szó esett, mint a vérzések csillapításáról és a kötésekről – mondta Mikoláné Kovács Edit, a csapat tanára. – Korábban gyakran vettünk részt a versenyen, s szép eredményeket értünk el. Diákjaink most is lelkesek, most ügyesen oldják meg a feladatokat.

Kéményseprő-kvíz is próbára tette a kamaszok tudását, s miután a kilenc kérdésre válaszoltak, a munka során gyakran használt eszközöket – kamera, szén-monoxid mérő, kéményseprő kefe – is megismerhették.