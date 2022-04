Habár a boltok és az üzletek zárva voltak, a Kaposvári Nagypiac azonban nagypénteken is várta a vásárolókat. Sokan éltek is a lehetőséggel és igyekeztek beszerezni az ünnepi asztalra valót.

A húsos pultok előtt többen álltak sorba a nyers, valamint a füstölt sonkáért, egy másik helyen pedig a szokásosnál is nagyobb volt a tolakodás a friss tojásért. Az árusoknak nem lehetett panasza a forgalomra. Érdeklődésünkre többen is azt mondták, egész héten sokan fordultak meg a piacon, keresték a minőségi termékeket. Horváth Lajosné Rozi néni mosolyogva kínálta szebbnél szebb portékáit. Kérdésünkre azt mondta, húsvét hetében nem számít mennyibe kerülnek a zöldségek, mindent el lehet adni. Egy héttel korábban ugyanezért az árért viszont alig vittek el tőle valamit.

Minden zöldség kelendő volt ezen a pénteken. Fotó: Lang R.

– Margit néni ne adja az Isten, hogy kihaljunk, találkozzunk még sokszor itt a piacon – mondta egy férfi az egyik legidősebb piaci kofának, aki évtizedek óta árulja a szilvásszentmártoni kertjében megtermelt zöldségeket és különféle növényeket. Standjánál frissen szedett, egészséges medvehagymát, leveszöldséget, teának való fagyöngyöt és színes virágot is lehetett vásárolni.

Palántákból sem volt hiány a piacon. Többféle paprikát, paradicsomot és epret is árultak.

Forrás: Lang Robert Kaposvar

Nagypénteken többen is tartották a hagyományt és nem ettek húst. Ez jól látszódott piaci lángos-büfé forgalmán is, ahol hatalmas sor alakult ki pénteken délelőtt. A sajtok közül is többen válogattak. Kelendő volt a magyaratádi trappista, amit sokan azért vásároltak, hogy rántva kerülhessen majd a déli asztalra.