A Völgy Hangja Egyesület kereste meg három évvel ezelőtt a Siófoki Szakképzési Centrumot, hogy az Erasmus+ program keretében lehetőség nyílt az iskoláiknak újabb nemzetközi tapasztalatszerzésére. A koronavírus-járvány miatt a közelmúltig nem sikerült a magyar–szlovén partnereknek találkozniuk. – A központi elem a gyümölcspárlat-készítés volt, több képzésünk is sikeresen lezajlott a Krúdy-iskolánkban Pach Gábor pálinkafőző mester vezetésével, és ezt mutattuk be a szlovén–magyar kétnyelvű középiskolában – mondta el Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja.

Hozzátette: egy tankönyvet is megalkottak magyar, szlovén és osztrák nyelven, amely élelmiszeripari és gépészeti szakmai ismereteket is tartalmaz a párlatkészítés tudományával kapcsolatban.

– A szlovén képzési struktúra nagyon hasonló a hazaihoz, a szakképzés esetében a gyakorlatot jól felszerelt duális partnereknél végzik a tanulók – emelte ki Szamosi Lóránt. Megjegyezte, április 20–21–22-én tíz krúdys és barossos diák tanulmányozhatja a szlovén középiskola képzéseit. – Komoly hagyományai vannak a vegyipari képzéseknek, amely mind a vendéglátós, mind a környezetvédelmi szakos diákjainknak érdekes lehet, valamint a közelben található Közép-Európa legnagyobb orchideaparkja, a virágokból illóolajat is készítenek – mondta el Szamosi Lóránt.

A programban másik partnerük a Bildung Freude Inklusive Grosspetersdorf-i osztrák képzőközpont. Bíznak benne, hogy folytatni tudják a nemzetközi tapasztalatszerzést más unikális szakmák esetében, mint például a hajóépítés, vagy éppen a parfümkészítés.