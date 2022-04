Már csaknem 800 tábor közül választhatnak a szülők a Táborfigyelő.hu oldalán keresztül. Érdemes végigböngészni a kínálatot, mert a különféle táborok árai között több mint tízszeres is lehet a különbség. A legdrágább vakáció jelenleg 330 ezer forintba kerül.

– Ahogy a napi megélhetés, úgy a táborok költségei is emelkedtek az elmúlt években – hangsúlyozta Tóth Béla. – Egy ottalvós tábor átlagára 2016-ban 36 ezer forint volt, jelenleg 60 ezer. A napközisért 22 ezer forintot kellett fizetni hat éve, most átlagosan 37 ezer 800 forintot. A táborok árát alapvetően a szálláshelyek és az étkezés díja határozza meg. Mivel az elmúlt időszakban drágultak az élelmiszerek, ezért a nyári kikapcsolódásért is többet kell fizetni. A megemelkedett árat a tábor szervezői kénytelenek áthárítani a szülőkre – mondta Tóth Béla.

A Táborfigyelő.hu vezetője kiemelte, a folyamatos drágulás miatt senki sem tudja garantálni, hogy egy hónap múlva is a jelenlegi áron lehet majd tábort foglalni, ezért fontos mielőbb kiválasztani a megfelelőt. A legnépszerűbbek a sport-, az angol- és a kalandtáborok, Kaposváron pedig évek óta nagy az érdeklődés a könyvtári tábor iránt. Virág Erzsébet, a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár rendezvényszervezője érdeklődésünkre elmondta, a június végi ötnapos napközis táborért idén 20 ezer forintot kérnek, hatezerrel többet, mint 2020-ban. A tábor díjának több mint kétharmadából az ebédet fedezik majd, de jut belőle fagylaltozásra is. Az egyházi napközis táborok is drágultak. Kutasiné Molnár Boglárka kaposmérői lelkipásztor elmondta, nemcsak az élelmiszer, hanem a kézműves foglalkozásokhoz szükséges alapanyagok is többe kerülnek. Az adományoknak és a pályázati támogatásnak köszönhetően azonban próbálják ingyenessé tenni a gyerekek vakációját, de elképzelhető, hogy naponta 1000 forintot elkérnek majd.



Az sem mindegy manapság, hogy a ló mennyiért lakik jól

Elméleti és gyakorlati foglalkozásokkal is várja a 6 és 12 év közötti fiatalokat a Korona Póni Klub Egyesület idei lovastábora Kaposváron. Patakiné Kiss Katalin, az egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, június 20-tól öt turnusban fogadják majd a fiatalokat. A tábor díja idén tízezer forinttal többe kerül, fejenként egy hétre 50 ezer forintot kérnek el. – Muszáj volt emelnünk, mert nemcsak az étkezés kerül többe, a lovak takarmánya idén már kétszer drágult – mondta Patakiné Kiss Katalin. – A testvéreknek azonban tíz százalék kedvezményt biztosítunk a táborból. A fiatalokkal egész nap szakképzett edzők foglalkoznak. Nemcsak lovagolni tanulnak meg, hanem megismerhetik a lótartást és az állatokkal kapcsolatos szakmákat is. Változatos programokkal készülünk, a lovas játékok mellett kézműves foglalkozásokat tartunk és a közeli erdőbe lovas terepsétát is szervezünk – tette hozzá az egyesület elnöke. A lovastáborra kezdők és haladók is jelentkezhetnek.



Fotó: Lang Róbert