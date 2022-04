A legnagyobb érdeklődést az váltotta ki a csütörtöki közgyűlésen, hogy megszűnik az önkormányzat önként vállalt feladataként, a Kaposvári Szociális Központ keretén belül 2000-től végzett otthoni szak­ápolás. 2021-től a szakápolói bérek emelkedtek, ugyanakkor az otthonápolás finanszírozása évek óta stagnál, ezért a fenntartó önkormányzatnak 2022-ben már több mint 18 millió forint kiegészítést kellene nyújtani a NEAK-tól kapott bevételen felül, hangzott el az ülésen. Ellátatlanul senki sem marad, ugyanis egyeztetések után két másik kaposvári szolgáltató, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete és a Nevitt Cindy Kft. veszi át a havi átlag 20 kaposvári beteget, akiknek továbbra is ingyenes a szolgáltatás. Az átalakítás négy dolgozót érint, de nem kerülnek az utcára, az új rendszerben munkát kaphatnak. Az átszervezéssel kapcsolatban az ellenzéki képviselők, Pintér Attila, Felder Frigyes és Nadrai Norbert kifejezték aggályaikat. A döntés nem pénzkérés, szögezte le Szita Károly, hanem magasabb színvonalú és hatékonyabb lesz tőle az otthonápolási szolgáltatás, és ha kell, akkor ehhez forrást is adnak.

A képviselők ugyanakkor megszavazták a tavalyi év büdzséjének maradványelszámolását, és a 2022-es költségvetésnek is zöld utat adtak. A koronavírus-járvány mellett az orosz–ukrán háború sem teremtett kedvező helyzetet, ennek ellenére a város költségvetése stabil, a 2030-ra kitűzött célok sem kerültek veszélybe – tartalmazta a polgármesteri értékelés. Szita Károly arról is szólt, hogy ötmilliárd forintból hajtanak végre energetikai felújítást négy iskolában és a megyei könyvtárban. Egészségügyi szűrőpontok várják a kaposváriakat a május végén a Vaszary parkban elkészülő Polgárok Házában. A Pécsi utcában és a Nyár utcában elkezdik a régi ipartelepek korszerűsítését, és megkezdődött az északi ipari park kialakítása is.



Megkérdezik a lakókat a parkolókról

Torma János képviselő kérdést tett fel a lakótelepi parkolás bővítésének lehetőségeiről. Most 23 ezer autó van Kaposváron és évi 850-nel nő a számuk. Megkezdték a bővítést és a tervezést, a forrás is biztosított a TOP Pluszból, de egy konzultációban megkérdezik az ott élőket, hol látják indokoltnak az új parkolóhelyek kialakítását. Szép Tamás képviselő a bencés apátságról kérdezett, mert az emlékhely régóta nem látogatható. A fejlesztésre 839 millió forint az előirányzott támogatás, de hiánypótlást írtak ki rá. A közbeszerzési hatóságnál pihen az apátság ügye. Az előterjesztésekből kiderült, hogy a Virág utcai kollégiumnak is megtalálták a funkcióját. Honvédelmi kollégium és szálló létesülhet Kaposváron az országban harmadikként Nyíregyháza és Debrecen után.



Fotó: Muzslay Péter