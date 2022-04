A tudásközpontokban kompetenciafejlesztő foglalkozásokat, képzéseket, szakköröket, workshopokat, osztálykirándulásokat és pedagógusi továbbképzéseket tarthatnak, s közösségi térként is fontos szerepet kapnak. – A fiataloknak már a szakképzésbe vagy a felsőoktatásba belépés előtt el kell sajátítaniuk a digitális készségeket, hogy pályát válasszanak – mondta Horváth Ádám, digitális oktatási szakértő. – A robotika és a digitális tárgyalkotás ma már követelmény az oktatásban.

Forrás: Lang Robert Kaposvar



A 450 millió forint kormánytámogatásból felépült kaposvári központban olyan mérési tesztet alkalmaznak, ami pályaorientációs eszköz is egyben, de megtalálható itt valódi ipari robot is, ezen az igazi ipari beállításokat lehet gyakorolni. A virtuális szimulált rendszerekben veszélyes ipari folyamatokat veszélytelenül, sőt játékosan sajátíthatnak el a tanulók. Az okosotthonok felszereltségét is bemutatják, s azokon a felnőtteken is segítenek, akik kezdők a digitalizáció világában.

Forrás: Lang Robert Kaposvar

– A mentorok akár egy laptoppal, táblagéppel, vagy egy okostelefonnal is tudnak úgy segíteni, hogy megkönnyítsék a betérők életét – mondta Damsa Andrei, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. divízióvezetője.

– A cél az, hogy a kaposvári fiatalok a jövő nyertesei legyenek – mondta a központ megnyitóján Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője. – A digitális tudásközpont esélyt teremt, felzárkóztat, és tehetséget gondoz. A jövő feltartóztathatatlanul megérkezik, ezért nemzetstratégiai célunk a digitális írástudás elsajátítása, ami a versenyképesség alapját adja a mai világban.

Forrás: Lang



– Az a cél, hogy mindenkinek munkája és versenyképes tudása, több bére legyen – mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Az új ipari parkok, a beköltöző üzemek és a digitális tudásközpont mind ezt a célt szolgálják.



Legón tanulták a fehérvári munkások a robotizációt

A digitális tudásközpont a felnőtteknek karrierlehetőséget jelent, hangsúlyozta Damsai Andrei. Horváth Ádám ehhez kapcsolódóan felidézett egy székesfehérvári történetet: egy ottani cég 100 milliós nagyságrendben spórolt a költségein a robotizációval, de ehhez az kellett, hogy a munkásai előbb legórobotokon tanulják meg az új technológiát. Szita Károly közreműködésével létesült az új digitális tudásközpont Kaposváron. A polgármester azt javasolta: senior-akadémiát is indítsanak az idősebbek számára.



Fotó: Lang Róbert