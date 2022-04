Országosan csaknem ötezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak a húsvéti hosszú hétvégén és elhunyt 106 többségében idős, krónikus beteg. Az adatokból jól látszik, hogy a járvány még köztünk van, ennek ellenére az orvosok már jóval kevesebb beteggel találkoznak, mint néhány hónappal ezelőtt. A „gyanús” eseteknél általában gyorstesztet végeznek, s ha az eredmény negatív, akkor PCR-vizsgálatot is kérnek. Utóbbi tesztelést ezután az orvosi rendelőben kell elvégezni.



– Aggályos az új rendszer és többletmunkát ad a háziorvosoknak – hangsúlyozta Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy megyei elnöke. – Nekünk kell beszereznünk a PCR-tesztet a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, majd miután mintát vettünk a betegektől, vissza is kell juttatnunk Kaposvárra. Ez nem életszerű, nehezen tudom elképzelni, hogy a megyeszékhelytől több tíz kilométerre lévő praxisból naponta „utaztatják” majd a mintákat – mondta Dús István.

A megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán azt mondták, a háziorvosok észrevételeit és javaslatait szem előtt tartják és az új tesztelési rendszerrel kapcsolatos kéréseiket igyekeznek teljesíteni.



Varga Imre, kaposújlaki háziorvos szerint a PCR-tesztelést a mentősök és a háziorvosok helyett a kórházaknak kellene elvégezni. – A legtöbb helyen ki van írva, hogy fertőző, lázas, beteg ne menjen a rendelőbe, mert nem lehet tudni, hogy elkapta-e a fertőzést. Ezek után nem tartom jó ötletnek, hogy nekünk kell PCR-tesztet csinálnunk – fogalmazott Varga Imre. – Bejön a rendelőbe egy beteg ember, akiről csak később derül ki, hogy koronavírusos, de amíg várakozik, megfertőzheti a többi embert. A megoldás az lenne, ha a kórházban kialakítanának egy PCR-tesztelő helyet, ahol csak ezzel foglalkoznának – tette hozzá a háziorvos.



Szabó János, a tabi Koppányvölgye KEK Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, háziorvos megkeresésünkre úgy fogalmazott, nem ördögtől való az, hogy PCR-tesztet kell csinálni a rendelőkben, viszont szervezettebben is meg lehetne oldani. – Erre fel kell készülniük a háziorvosoknak, a Covid-gyanús betegeket nem szabad egy légtérbe engedni a többi emberrel – mondta Szabó János. – Szerencsére nálunk meg lehet oldani, hogy egy külön helyiségben vizsgáljuk meg a koronavírusos eseteket, ehhez azonban az emberek segítségére is szükség van. Ha valaki Covid-tüneteket érez magán, hívja fel a rendelőt és csak időpont-egyeztetés után jöjjön be hozzánk – hangsúlyozta a tabi háziorvos.



Hetente csak néhány teszt pozitív



Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy megyei elnöke érdeklődésünkre elmondta, még mindig találkoznak koronavírusos esetekkel, de hetente már csak néhány teszt lesz pozitív. Hozzátette, az oltás iránt már egyre kevesebben érdeklődnek, kéthetente általában egy ember szeretné beoltatni magát. A kórházi oltópontokon továbbra is lehet kérni a koronavírus elleni védőoltást. Időpontfoglalással kedden és pénteken várják az érdeklődőket, az oltási akciónapokon pedig időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a vírus az oltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is arra kérik, hogy vegyék fel a vakcinát. A megerősítő oltás mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az elsőt.





Fotó: Lang Róbert