A jelenleg középiskolai tanárként dolgozó Juhász Zsolt egy mezőgazdasági cégnél dolgozott közép-, illetve felső vezetőként. A mindennapos stressz azonban kikezdte a szervezetét, ezért úgy döntött, változtat.



– Rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok alkalmazott-típus – mondta. – A gyakran 16–20 órán át tartó munkával járó stressznek köszönhetően tüneteket produkáltam: emésztési zavarokkal, idegrendszeri és ízületi problémákkal küszködtem. S mivel úgy éreztem, nem kaptam megfelelő orvosi támogatást, elhatároztam: megpróbálom meggyógyítani magam. Első lépésként egy gyümölcsöst vásároltam Kisasszond határában, a szőlőhegyen élünk a családommal csaknem tizenöt éve.



– Egy présház volt itt, semmi más, ami most látható, azt már mi hoztuk létre – folytatta Juhász Zsolt. – Önellátásra törekedünk, ami nem olyan egyszerű. A teljes önellátás nemcsak az élelem, hanem a saját energia, üzemanyag megteremtését, valamint a saját vízellátást is jelenti. Ez a szemléletmód közösségben működhetne jól, ám hazánkban sajnos nincsenek közösségek. Az egészségem érdekében fontos, hogy olyan élelmiszert termeljek, ami vegyszermentes – mondta Juhász Zsolt, aki úgy érezte, hogy a gyógyulás érdekében a természetgyógyászat csínját is meg kell tanulnia. Akupunktúrát, fitoterápiát, vagyis gyógynövénytant, aromaterápiát, az illóolajok tudományát és apiterápiát, vagyis a méhészeti termékek gyógyhatásait tanulta meg. Álmai között szerepelt egy méhesház létre hozása is, amelyet már korábban megépített családjának, ám májustól megnyitja a gyógyulni vágyók előtt is.



– Eredetileg egy német méhész vette észre, hogy asztmatikus tünetei enyhülnek, minél közelebb hajol a kaptárhoz – mondta. – Míg hazánkban csupán néhány helyen elérhető, külföldön már elterjedtebb módszer a kaptárlevegős eljárás. A méhek termelte méhviasz, propolisz, méz, és a virágpor illóanyagai bekerülnek a kaptár levegőjébe, amelynek inhalálása jótékony hatású a légúti megbetegedésekre – mondta Juhász Zsolt, aki azt is megmutatta, hogy a méhesházban kialakított fekvőfelület alatt akár 350 ezer méh is zümmöghet, amelyek rezgése is gyógyhatású: a föld rezonanciájához hasonlít és meditatív állapotba hozza a pácienst, aki egy óra alvás után teljesen kipihenten ébredhet a kezelés után.

Fotó: Lang Róbert