Szerdán zárult a megyei nyugdíjas-szövetség húsvét előtt meghirdetett tojáspingáló versenye, melyre huszonhét, többségben az idősebb korosztály által készített pályamunka érkezett.



A verseny meghirdetésével szerették volna bemutatni a szervezők a somogyi tojásfestés gazdag hagyományát, sokszínű mintavilágát és festési technikáját. A kiírás szerint külön értékelik a tizenöt év alattiak és az idősebbek munkáit, és hirdetnek abszolút győztest is. Egy versenyző több pályamunkával is nevezhetett, és locsolóverset kellett csatolni a beküldött fotókhoz. Kategóriánként az első három helyezettet díjazzák, a legjobbak a szövetség logóval díszített emlékplakettjét és ajándékcsomagot vehetnek át. Az elért eredményekről május 30-ig kapnak értesítést az érintettek, a díjátadásra pedig október 1-jén a taszári katonadalos találkozón kerül sor. A díjnyertes alkotások felkerülnek a szövetség honlapjára és bemutatják majd őket a megyei rendezvényeken is.



A tojásfestés nem mai találmány, ugyanis régészeti leletek bizonyítják, hogy már nomád őseink is díszítettek tojásokat: megörökítették rajtuk például a mindennapi életük és hitviláguk mozzanatait, így a tojásokon megjelentek többek között a pásztorkodás, a természet, a sámánizmus egyes jelképei, a világmindenség akkori tudásuk szerinti ábrázolása.

A tojás egyben a legősibb termékenységszimbólum is, húsvétkor pirosra festve Jézus vérét jelképezi.