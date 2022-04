– Nyolc volt ebből a harminc kilós sonkából, amely egy 350 kilogrammos sertésé volt, de már csak ez az egy van belőle – mutatta Korpics Patrik a nyolc hétig sóban tartott házi érlelésű sonkát, amelyet akár egészben is meg lehetett vásárolni.

– Kifejezetten a sonka- és a sütőipari vásár miatt jöttünk – mondta Fehérné Kassai Mária. – Mindig ilyenkor szerzem be a húsvéti asztalra valót. Csülköt szoktam venni, de a férjem szereti a sonkát, amitől azt várjuk, hogy kellemes íze legyen, de ne legyen túl sós. Legyen húsos, ugyanakkor zsíros része is, ha megabáljuk, akkor pedig a bőre is puha és ehető legyen – sorolta a jó sonka tulajdonságait a vásárló.

– Csülköt néztem és tojást vettem – summázta a szombat délelőtt történéseit Müllner Józsefné. – A tormát már lereszeltem, otthon várja üvegekben a húsvétot.

– Én ordát hoztam, ami olyan, mint a túró, csak jóval soványabb – mutatta portékáját Orbán Kata, aki tavaszi fűszeres krémsajtot és vajat is kínált kézműves perecei mellé.

– Egyelőre inkább a sonkát veszik, az asztaldíszt még nem igazán keresik– mondta Fülöp Tamásné, aki nyuszis és virágos asztaldíszeket kínált. – Tavaly is hasonló volt a helyzet: az ünnepi asztal díszítésére csupán a nagyhéten mutatkozott igény.

– Műkörmös a szakmám, szeretek kísérletezni. Idén festettem először lúdtojásokat, ezeket kínálom – mutatta a megszokottnál látványosan nagyobb méretű tojásokat Milákovics Nóra.

A sonka és tojás mellett a foszlós ünnepi kalács is elengedhetetlen kelléke húsvétkor a terített asztalnak. – A húsvéti kalács tradíció – mondta Tóth Tamás, aki a Deseda Pékség termékeit kínálta. – Ugyanolyan bizalmi termék, mint a kenyér. A jó húsvéti kalács friss, foszlós, legyen édes vagy sós. A sós változatot manapság jobban viszik, míg pár éve az édes kalács volt a sláger.

A gyerekekre is gondoltak a szervezők szombaton a piacon, nagy gyúródeszkákon egyszerű nyusziformákat tanulhattak gyúrni tésztából.

Turbéki Bernadett





Fotó: Lang Róbert