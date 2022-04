Lukácsi Sándor, a fonyódi CMS Electronics Hungary Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: alapvetően hozták a tervet az első negyedévben. 2021-hez képest nagyjából 12 százalékkal nőtt a 2022-es első három hónapban a bevételük. – Az idén összességében közel kétmilliárd forint forgalmat tervezünk és április elejéig 35 munkatársat vettünk fel – közölte. – Két hete 12 ukrán dolgozót alkalmazunk, betanításuk folyamatban van.

A kereskedelem is jelentős változást élt át, Kerekes András, az egyik kaposvári ABC tulajdonosa hangsúlyozta, hogy a forgalmuk kiegyensúlyozott maradt. A kiadásaik számottevően emelkedtek, így többek közt a munkabér és a szállítási költség is. A fejlesztést viszont szem előtt tartják, belvárosi üzletüket hamarosan bővítik, melyre több mint 10 millió forintot fordítanak. – A horrorisztikus alapanyag­ár-emelkedést szinte minden alkalommal áthárítottuk a megrendelőkre – hangsúlyozta Szalai Gyula, a KVGY igazgatója. – 2021 első negyedévében 1,7 milliárd forint bevételünk volt, 2022-ben 1,98 milliárd forint. Bár több árut is exportáltunk, de a forgalomnövekedésben alapvető szerepe volt a sorozatos áremeléseinknek. Nem volt más választásunk, továbbra is súlyos gondot jelent, hogy bő egy év alatt csaknem négyszeresére drágult a villamos energia, a földgáz ára közel két és félszerelésével nőtt.

A kontrollingcsoport folyamatosan figyelemmel követi az árnövekedést, s elemzések százait végzik. Legutóbb kedden született döntés áremelésről. Szalai Gyula azt mondta, a gyártás során olyan présport is használnak, amelynek az ára tavaly óta nem kevesebb mint 280 százalékkal ugrott meg. Elkerülhetetlen az újabb emelés, a KVGY májustól több mint 20 százalékkal adja drágábban az oszlopkapcsokat és betonházakat a hazai szolgáltatóknak, s a külföldi megrendelőknek is hamarosan új árakon szállítanak.

– Online konferenciát tartunk rendszeresen, s üzletfeleink zöme elfogadja érveinket. Most már ott tartunk, hogy egyes esetekben a külföldi acél vagy vas alapanyagot nem fix határidőre adják át nekünk, hanem a beszállító körülbelül adja meg határ­időt, s ráadásul nem vállal kötbért a mulasztások esetére – avatott be a cégvezető. A nehézségek közepette az utóbbi időben több tenderen sikeresen indultak, s az új nyugat-európai megbízásokon kívül amerikai üzletet is elnyertek. Jelenleg újabb, három évre szóló pályázat részleteit készítik elő.



Globálisan terjed a nyersanyaghiány minden szektorban

Kovács Márió, az egyik kaposvári járműkereskedés ügyvezetője azt mondta: a globális nyersanyaghiány és az árfolyam-ingadozás erősen befolyásolta az iparág helyzetét.

– S ráadásul a következő hónapok sem kecsegtetnek túl sok jóval ezen a téren, úgy tűnik, a gyártás nehézkes marad – hangsúlyozta. – Az év elején ennek ellenére így is több autót értékesítettünk, az első negyedévben tavaly 65, az idén viszont 70 járművet adtunk el.

A mernyei H+H Kft. csaknem megduplázta első háromhavi forgalmát, ami elérte a hétmillió forintot. Fakitermelésre és vagonrakodásra szakosodtak, utóbbit Kaposváron és Dombóváron is vállalják. Horváth Ferenc ügyvezető szerint ha a gabonapiac is újra megerősödik, akkor teljesítik a 2022-es 45 millió forintos tervüket.





Fotó: L. R.