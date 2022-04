– A traktoros felvonulással több mint tíz éves hagyományt ápolunk – hangsúlyozta Princz Zoltán igazgató. – Számunkra fontosak azok az értékek, amelyek tovább erősítik közösségünket. Sikeres tanévet zárunk, diákjaink országos tanulmány és szakmai versenyeken bizonyították tehetségüket.

Két éve 392, 20221-ben 395, 2022-ben 398 tanulója volt a középiskolának. A somogyi, zalai, baranyai, tolnai diákokon kívül Fejér és Pest megyéből is jelentkeztek a tanintézménybe, ahol a gazdákon és lovászokon kívül technikusokat, állattenyésztő és állategészségügyi szakembereket is képeznek. S egyre több olyan fiatalt is oktatnak, akik a szakma megszerzése után két év alatt leérettségiznek. Princz Zoltán szerint a mezőgazdasági pálya közkedvelt a fiatalok körében, s ennek egyik titka a folyamatos fejlődés, megújulás.

– Gyakorlatorientált képzésről van szó, ahol az alapos elméleti felkészítésen kívül diákjaink számos szakterületen szerezhetnek tapasztalatot – mondta. – A tanulók lovagolhatnak, traktort vezetnek, megismerik a növénytermesztés alapjait éppúgy, mint a precíziós gazdálkodást. Van egy 125 hektáros tangazdaságunk, s a duális képzés keretében a családi gazdaságok mellett nagyobb agrárvállalkozásokban zajlik a felkészítés. Azt akarjuk, hogy Somogyban a következő években is vonzó pálya maradjon a mezőgazdaság.

Az igazgató szerint fejlesztésre nem sajnálják az energiát. Idén egy új iskolabuszt állítottak forgalomba, s a kollégium – ahol 116 fiatal lakik – felújítását rövid időn belül elakarják indítani.

Rangos versenyen helyt álltak

– Kovács Virág, Sarok Nóra, Mercz Jakab, Lantos Tímea és Páhy Zoltán az országos közismereti, illetve szakmai versenyeken kiválóan szerepeltek, s ezért emlékplakettet kapnak – közölte Princz Zoltán. – A végzősök nagyjából 90 százaléka tovább tanul. Van, aki technikumba jelentkezik, mások a felsőoktatást választják. Nagy részük a MATE Kaposvári Campusán kíván diplomázni.

A középiskola tovább folytatja a mezőgazdasági szakmák népszerűsítését, s úgy tűnik, hogy a 2022-2023-as tanévben 410 diákot oktatnak.