Akár 15-20 ezer forintot is meg tudott spórolni az, aki a horvát boltokban vásárolt be a húsvéti ünnepekre, állapította meg a Pénzcentrum. A zöldségek, gyümölcsök és a hústermékek is jóval olcsóbban beszerezhetőek déli szomszédunknál, mint hazánkban. A legnagyobb különbséget a 91 százalékos hústartalmú virslinél mutatta ki a felmérés, ami nálunk kilónként körülbelül 3800 forintba, átszámítva 77 kunába kerül, déli szomszédainknál mindössze 13 kuna, azaz 650 forint. Vizsgálatuk alapján 17 termékből 14 olcsóbb volt Horvátországban, mint idehaza, ám a hatósági árstoppos termékeknél fordított volt az arány. Összesen 50-60 forint különbség mutatkozott a cukor, illetve 120 forint különbség az étolaj esetében, ennyivel volt olcsóbb a magyar ár. Emellett azonban a zöldségek közül az uborka, a hagyma és a paradicsom körülbelül fele annyiba került, mint egy magyar üzletben.



A barcsi határon még nincs akkora mozgás, mint a korábbi évtizedekben, de mutatkozik némi élénkülés a határforgalomban a bevásárlóturizmus miatt.

– Rettentően ambivalens a helyzet – írta le kérésünkre Kocsis Tibor, a Somogy Megyei Vállalkozói Központ barcsi irodavezetője. – Több termék vitathatatlanul olcsóbb a határon túl, mint nálunk, de vannak a horvátországinál olcsóbb magyar áruk is. Másrészt a forint–euró árfolyam ingadozása megszabja, hogy érdemes-e egy adott időszakban belevágni a nagybevásárlásba. A kuna ugyanis az euróhoz van kötve, így követi az euró forinttal szembeni árfolyamváltozásait. Ezért nagyon nehéz tervszerűen azzal kalkulálni, hogy biztosan megéri átmenni vásárolgatni. Ha ugyanis a múlt héten megérte, az még nem jelenti azt, hogy akár egy héttel később ugyanúgy megéri. Ennek megfelelően a határhoz közel élő somogyiak közül ugyan egyre többen néznek szét a horvát boltokban, de nem határozott céllal, hanem inkább csak olyan szándékkal vágnak neki az útnak, hogy megnézzék, megéri-e valamilyen árut bepakolni a bevásárlókocsiba.



Még nem szabad teljesen a pálya, de már élénkülnek a kapcsolatok



A Covid alatt sokáig szünetelt a magyar és horvát vállalkozások együttműködése, azonban az utóbbi hetekben ezen a területen is előrelépés történt. Az uniós forrásokból megnyílt B-Light vállalkozásfejlesztési program keretében a Somogy Megyei Vállalkozói Központ égisze alatt a napokban hoztak tető alá egy megállapodást a Barcs Metál Kft. és horvát partnere között. A konténereket készítő barcsi cég egy gyógynövény-feldolgozó gépeket előállító horvát vállalkozással fogott össze, és így egy új szállítókonténert dobnak piacra, ami a gyógynövényekben rejlő illóolajakat is képes megtartani. Ez a példa jelzi, hogy megélénkültek a kapcsolatok, de még nem szabad teljesen a pálya, mert a Covid miatt még léteznek megszorítások a határon túl, tette hozzá Kocsis Tibor. Ha azonban az ősszel a vírus nem, vagy csak mérsékelten tér vissza, akkor fejlődhetnek az üzleti kapcsolatok, mert az ukrán háború nemzetközi vonatkozásai kevésbé érintik a térségüket.



Hiába határozzuk el, hogy jövő héten telepakoljuk a kocsit déli szomszédunknál, lehet, hogy mire odaérünk, már nem éri meg

