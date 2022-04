Az ország túlsó végéből is érkeztek fellépők a nyugdíjasok 52. kulturális szemléjére, Nagyatádra. Külön köszöntötték a budapesti Karizma Tánccsoportot és vezetőjét, Csontos Ibolyát, akiknek szinte második otthona már a Rinya-parti város, 1200. alkalommal léptek fel Nagyatádon. Most nosztalgia- és cigánytánccal mutatkoztak be, a házigazdahotel vezetése pedig tortával köszöntötte őket. Nagy tapsot kaptak a helyi fellépők is katonadalaikkal, úgyszintén a pécsváradi táncos lábú hölgyek és a nótázó férfikórus. Jó hangulatot teremtettek a vései asszonyok retró slágereikkel, valamint a pécsi Piros Pólósok táncaikkal. Nagy tapsot érdemelt a segesdiek kánkánja is. Joós Ferencné dalait és versmondását is ováció kísérte, ahogy a babócsai Nárcisz Nyugdíjas Egyesület énekeseinek produkcióját is.

Tóth Sándorné főszervező elmondta: az előkészítő munkából kivette a részét az „Obsitos”-ból átalakult Fegyelmező Zászlóalj Nyugdíjas Klub tagsága.