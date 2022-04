Két év alatt csaknem 32 ezer forinttal emelkedett a szakácsok fizetése. A KSH adatai szerint 2019-ben valamivel több mint 234 ezer 500, tavaly átlagosan csaknem 266 ezer 500 forintot kerestek. A statisztikai hivatal több korcsoport szerint is vizsgálta a fizetéseket. A harminc év alatti szakácsok például 251 ezer 500 forintot kaptak, az ötven év felettiek csaknem 20 ezerrel többet vihettek haza. A pincérek fizetése is emelkedett az elmúlt években. Három éve még bruttó csaknem 225 ezer forintot kerestek, tavaly viszont ez már meghaladta a 252 ezret.



A statisztikai adatok messze nem tükrözik a valóságot Presing Zoltán, a barcsi Gurító Csárda ügyvezető igazgatója szerint. Éttermükben a legkevesebbet a futárok keresik, az ő alapfizetésük bruttó 230 ezer forint körül van. Ezt követi a pultosuk és a kisegítők bére nagyjából 260 ezerrel, míg a szakácsok és a pincérek 280 ezer forinttól kapnak havonta.



– A vendéglátásban dolgozók fizetését, csakúgy mint korábban, a borravalóval lehet kiegészíteni, viszont a bejelentett bérük jelenleg nem olyan alacsony, mint évekkel ezelőtt – mondta Presing Zoltán. – Az étteremben én kezelem a borravalót, és miden egyes forintot szétosztok a pincérek között. Még a bankkártyás fizetéskor adott pluszpénzt is megkapják. A szakácsok azonban sajnos nem részesülnek a borravalóból, ezért kitaláltuk, hogy hamarosan kihelyezünk egy díszes ládát, és ha a vendégnek ízlett az étel, akkor abba beledobhatják a borravalót. Az abban összegyűlt pénzt kizárólag a konyhában dolgozók között osztjuk majd szét – hangsúlyozta a Gurító Csárda vezetője.

A tehergépkocsi-vezetők és a kamionsofőrök is meglepően keveset keresnek a statisztikai adatok szerint. Tavaly átlagosan csaknem bruttó 278 ezer forintot kaptak. Kallenberger Zoltán kamionsofőr érdeklődésünkre elmondta, nem szeretne pontos összeget mondani, de ettől az összegtől jóval többet visz haza havonta. – A legtöbb cég minimálbérre jelenti be a sofőröket, a többi pénzt pedig különféle juttatásokon keresztül adják oda – fogalmazott Kallenberger Zoltán. A kamionsofőr hozzátette, a nemzetközi fuvarozók a statisztikai adatban szereplő bér négyszeresét is megkereshetik. Naponta körülbelül 100 eurót, jelenlegi árfolyamon 38 ezer forintot is kaphatnak.



A vendéglátásban dolgozók bérét a korábbiakhoz hasonlóan borravalóval lehet kiegészíteni.

Fotóill.: Lang Róbert

Szakmák szerinti bruttó átlagfizetések minden korcsoportot figyelembe véve (Ft)