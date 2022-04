A Nefela jégeső-elhárítási egyesülés napokon belül, a hivatalos kezdési időpont szerinte április 15-től indítja el a 2022-es szezont. A dél-dunántúli térségben összesen 197 talajgenerátort üzemeltet az egyesülés, ebből Somogy megyében 63 található.

Somogy és Tolnán kívül Baranyában teljes lefedettséget biztosítanak, s ezen kívül Bács-Kiskun, illetve Fejér megye egy részében dolgozik a csapat, amely most a harminckettedik idényét kezdi el.

Huszár István igazgató a Somogyi Hírlapnak elmondta, hogy az elmúlt hónapokban valamennyi jégelhárításra használt berendezést ellen­őrizték, időben, a nagy légköri frontok átvonulása előtt sikerült végezniük a karbantartással és a dolgozók oktatásával. A 63 somogyi berendezés közül 59-et a kezelők üzemelteknek, s megyénkben négy automata készülék is található. A csapat minden feladattal felkészült, s akárcsak korábban, úgy az idén is szeptember 30-ig látják el a jégeső-elhárítás feladatait. H. M.



