Magyar Krisztiánné a közelmúltban települt haza Angliából Kaposvárra. Kislányát, Biankát íratta be a Kodály iskolába csütörtök délelőtt. – A Szántó óvodába jár a hatéves kislányom, és azért esett a választásunk erre az iskolára, mert testvére is itt tanul, és nagyon meg vagyunk elégedve az oktatással, valamint a közelben lakunk – mondta el az édesanya.



Németh Anita szintén az iskola közelében él családjával, és kislányát, Jázmint jött beíratni. – Tetszenek az iskola képzései, sok magyar hagyományt továbbadnak a gyerekeknek, és szeretnénk, ha kislányom a zenei osztályba kerülne, mert nagyon muzikális. Úgy gondolom, hogy többletet adhat neki, ha megtanul egy hangszeren is játszani – mondta lapunknak az édesanya.



– Csütörtökön és pénteken reggel nyolc és délután öt óra között zajlanak a beiratkozások országszerte a tanév rendje szerint – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója. Hozzátette: a köznevelési törvény rendelkezik a tanulói jogviszony létesítésének előfeltételéről, elsőbbséget élveznek a körzetes gyerekek, valamint ha a szülő az iskola egy kilométeres körzetén belül dolgozik, vagy a gyermek testvére abba az oktatási intézménybe jár, s az is, ha hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű a család. – A speciális osztályokba – mint a két tanítási nyelvű magyar–angol osztály vagy az emelt szintű zenei osztály – a gyerekek egy készségfelmérés után kerülhetnek be – emelte ki a főigazgató.



A kaposvári főigazgató azt is megjegyezte: a beiratkozás napján a szülőkkel közösen töltik ki az okmányokat, s ekkor lehetőleg telefonos és e-mail-elérhetőséget is kérnek a törvényes gondozótól.



Van még lehetőség módosítani



Tájékoztatást kapnak az étkezési és napközi lehetőségekről is a szülők, akiknek jelezniük kellett azt is, hogy gyermekük részt kíván-e venni hittan- vagy erkölcstanórákon, és ha igen, akkor milyen felekezet tagjaként. Két hét múlva érkezik meg a határozat a szülőkhöz a tanulói jogviszony létesítéséről, amely ellen fellebbezhetnek a Kaposvári Tankerülethez. Ha elfogadják az iskolát, akkor 14 napon belül jogerőre emelkedik a határozat. – Idén 542 tanköteles gyermeket iratnak be Kaposváron az iskolába, és 116-an maradnak óvodában, kérvényüket az Oktatási Hivatalnak kellett elfogadnia – jegyezte meg Szabóné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató. A tervek szerint május végén tartják az első szülői értekezletet, ahol a szükséges eszközökről, tudnivalókról is szó lesz.





Fotó: Lang Róbert