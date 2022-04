– Lejössz, dumálunk, iszunk... – ezekkel a lényegre törő szavakkal hívta Csaba a három évvel fiatalabb Mátét „bandázni” az előadásban, amelyben az alkohol mellett az internet útvesztői, a szexuális szabadosság és a „szerek” köré szerveződött álbarátságok is hangsúlyt kaptak. A figurák nagyon jól tudták, hogy nem tesz jót nekik az a kör, amiben vannak, mégis benne ragadtak helyzetükben, ahogy a legtöbb hasonló esetben a valóságban is ez történik.

– Sokan egyedül érzik magukat, azt látják, nincs körülöttük egy olyan felnőtt, akiben megbízhatnának – mondta Bódi Gergő, az előadás egyik szereplője.

Fotók: Lang Róbert

– Ő maga a toxin – mondta a program végén az egyik iskolás lány a karakterről. – Rávett másokat is az ivásra – tette hozzá abban a „forrószékes” beszélgetésben, amelyben a karaktereket vonhatták kérdőre tetteikért a diákok. A történet szerint az alkohol hatására kialakult verekedés szerencsétlenségben végződött: egy házibulin az összetört pezsgősüvegbe esett lány arcát megsebezték a szilánkok.

– Szeretnénk felhívni arra a fiatalok figyelmét, hogy apró mozaikokból milyen tragédia következhet be. 2025-ig nemzetközi szinten ötmillió fiatalhoz szeretnénk eljuttatni ezt az üzenetet – mondta Kupa Júlia, a program koordinátora. – Az előadás, amelynek végén tabuk nélkül kérdezhetnek a gyerekek, egy nemzetközi kezdeményezés része. Angliából indult útjára, ahol a fiatalok 4 százalékát érinti a probléma. Magyarországon viszont 20 százalékot, akik között vannak csupán 11–13 évesek is – emelte ki Kupa Júlia.

– Egyre aktuálisabb a téma, ezzel mi magunk is tisztában vagyunk – mondta Bálint Gábor, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium vezető hitoktatója, aki magas szinten jártas az elsősegélynyújtásban.

– Szerencsére még nem fordult elő, hogy kezelnem kellett volna diákot amiatt, mert túl sok alkoholt fogyasztott, ám a korosztályról köztudott, hogy osztálykirándulások alkalmával bepróbálkoznak. Nem vagyok híve a teljes tiltásnak, egy ebéd, vagy egy vacsora után pár korty sör, vagy bor, amikor felnőtt látja, kevésbé árthat, mint amikor rohamivásba kezdenek. Azt kellene megtanítani a gyerekeknek, hogy hol vannak a határaik – mondta Bálint Gábor, aki a téma kérdéseinek megválaszolására legutóbb egy hittanórát is beáldozott.



Tabuk nélkül

– Az iskolában nem minden esetben kapunk megfelelő felvilágosítást. Mindannyian találkoztunk olyan fiatalokkal, akik ugyanazt csinálják, mint az előadás szereplői. Jó esetben tudjuk nekik jelezni, hogy rossz útra tévedtek – mondta a kilencedikes Szlatki Lili.

– Sok diákot ismerek, akik nincsenek tisztában a következményekkel, úgy érzem, a tiltás nem használ, inkább a határaikat kellene megismertetni velük – mondta Szabó Dániel, aki több kérdést is feltett a szereplőknek az előadás után.