– Nagyváradon született, s a volt Premontrei Líceumban érettségizett. 35 éve vette át orvosi diplomáját Marosvásárhelyen. Miért választotta Nagyatádot?

– Szent László városához szorosan kötődöm, hiszen déd- és ükapám is városi főmérnök volt, családom és feleségem famíliájának egy része most is ott él. Ott születtek fiaim, s legszebb ifjúkori emlékeim, vívóélményeim is odakötnek. A líceumban egy osztályba jártunk feleségemmel, Gondos Ilonával, és ma is rendszeresen hazalátogatunk; végső nyugalomra is ott szeretnék lelni a Rulikovszky temetőben lévő családi kriptában. 1987-ben nem volt esélyünk Nagyváradra hazajutni. Resicabányára kerültünk, ahol volt magyar óvoda, de magyar iskola már nem. 1989. augusztus 1-jén a zöld határon jöttem át Magyarországra, egyenesen Nagyatádra, ahol nővérem élt. Már nincs lelkiismeret-furdalásom, orvosokra mindenhol nagy szükség van.



– Mit tapasztalt az anyaország ellátórendszerében?

– Nagyatádon akkor 16 erdélyi orvos dolgozott, korábban települtek át csoportosan. Főleg tüdőgyógyászokra volt szükség, a jövő pedig a pszichiátereké lesz. Dolgoztam háziorvosi ügyeletben, a segesdi szociális otthonban, menekülttáborban, magánrendelésen, de főállásban azóta is a belgyógyászati osztályon. Úgy látom, a magyar egészségügy és szociális rendszer színvonalas, versenyképes más országokéval. A kommunizmus 45 éve alatt azonban lemaradtunk Nyugattól és e hátrányt napjainkban rohamléptekben dolgozzuk le. A kardiológiai ellátás világszínvonalú, örülök, hogy ennek én is része lehetek.



– A gyomor- és bélrendszer, illetve a szív a szakterülete. A vezető halálokok listáján előkelő helyen szerepelnek a szív- és érrendszeri panaszok, csakúgy, mint a béltumorok. A prevencióval javíthatók az adatok…

– Gyermekkorom óta szerettem volna segíteni az embereknek; az egyetemen eldöntöttem: kardiológus leszek, Nagyatádon azt tűztem ki célul, hogy a dél-somogyi betegek ugyanazt az ellátást kapják meg, amit a klinikai központokban. Úgy érzem, ez sikerült. A kardiológián belül szerettem volna a megelőzést fejleszteni, ezért szívegyesületet alapítottam a városban, majd az Egészségfejlesztési Irodák munkájába is belefolytam. Az plusz előny Nagyatádon, hogy szakvizsga nélkül gasztroenterológus mentorral endoszkopizálhatok is. Az utóbbi két év legnagyobb kihívása a koronavírus-járvány volt nálunk is. Fertőző osztályt kellett szervezni, és 1700 beteget ellátni. Mindenki érezte, hogy most „nagyon oda kell tennünk magunkat. Ezt tettük.



– Reményik Jézust tekintette az örök Orvosnak. Ön hogy látja, a gyógyulásban milyen szerepet kap az istenhit?

– Az egészség nem a betegség hiánya csupán, hanem testi, lelki, szociális és spirituális jóllét. A spiritualitás rendkívül fontos lelki egyensúlyunk megtartásában és egyre fontosabbá válik. A mélyen hívő embereknek statisztikailag egyértelműen jobbak az egészségügyi mutatóik, hiszen minden lélekben dől el. Az istenhívő ember olyan autóhoz hasonlítható, melynek van világítása – szemben a hittel nem rendelkezővel. Világosban, hétköznapokban mindkét autó jól gurul, de eljutva az alagútig, a válsághelyzetig, a hittel rendelkezőnek van kapaszkodója. Felgyújtja a lámpát, a másik ember azonban zavarba jön, elkezd kapkodni. Ezt látom a betegeimen is, ezért a hitnélküliséget rizikótényezőnek tartjuk. A nyugati világ identitásvesztése hamarosan látványosan megmutatkozik majd. Magyarországon nagy előny a történelmi egyházak jelenléte.



– A más megyékből érkezőket is ellátó Csurgói Egészségcentrumnak, illetve a Nagyatádi Kórháznak, amelynek stratégiai igazgatója volt, most mire van a legnagyobb szüksége?

– Jó szakorvosokra Dél-Somogyban még nagyobb szükség van, hiszen ez egy halmozottan hátrányos terület. Itt még nehezebb megszervezni az ellátást, de nem lehetetlen. Jönnek a fiatalok; egyre többen térnek haza Nyugatról. Nagyatádon is az orvos- és nővérutánpótlás a kulcskérdés.



– Erdélyi kört vezet, több civilszervezetnek tagja, a Magyar Szívegyesületek Országos Szövetségének elnöke. Ennyi feladattal hogy lehet stresszmentes életet élni? Vagy vegyünk példát Kós Károlyról, akinek mellszobra áll már Nagyatádon, s ugyan nem orvosként, hanem az utolsó polihisztorok egyikeként, de fáradhatatlanul a nemzetet mentette?

– Én Nagyatádon is erdélyi magyar maradok, ápolva az erdélyi hagyományokat, úgy érzem, hasznára lehetek az anyaországnak is. Leginkább szabadidőmben foglalkozom közösségszervezéssel. Így érzem jól magam, így kapcsolódok ki aktívan. Kós Károly a Kiáltó szóban valami hasonlót fogalmazott meg 100 éve: Abbahagytuk a siránkozást Trianon után, és elkezdtünk jó célokért dolgozni.



Úszás és bor

A kitüntetett főorvost arról is kérdeztük: a vörösbor nem segít-e a stresszoldásban. Ezt felelte: ő inkább a minden reggeli úszással próbálja oldani a stresszt, de az tény, hogy egy jó társaságban jó vörösbor mellett születnek az igazán jó gondolatok. Időnként „helyre kell tennünk közösen a világ dolgait.”



Ép nemzet, beteg társadalom



Kopp Mária orvos, pszichológus is azt állította: egészséges a nemzetünk, de beteg a társadalmunk. Orbán Csaba szerint van esélyünk a gyógyulásra. – Kopp Mária lerakta az alapokat, kielemezte a mi sajátságos helyzetünket, és ma már egy egész intézet dolgozói lépnek a nyomába. Van családpolitikánk, értjük a közösség szerepét. Bagdy Emőke és csapata ki mer állni az értékeink mellett; remélem egyre többen követik. Lassan feldolgozzuk a Trianon-traumát, mi már nem érezzük magunkat alárendelt, tehetségtelen nemzetnek. Megmaradt a józan paraszti eszünk, s így van esélyünk látványos gyógyulásra.



Orbán Csaba: A hitnélküliség rizikótényező

