Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (Roadpol) terve alapján szervezték meg Somogyban is a több napon át tartó Alcohol&Drugs ellenőrzést. A közlekedésrendészeti szakemberek ezen belül vasárnap – este nyolc órai kezdéssel – 24 órás maratoni alkohol- és drogellenőrzést végeztek országszerte, így megyénkben is. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság most azt is közölte: a fokozott ellenőrzés más szabálytalanságokat is feltárt a járművezetők körében.



A somogyi rendőrök – az ittas járművezetésen kívül – 34 esetben intézkedtek. Leg­gyakrabban a passzív biztonsági eszközök és a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, de többször adott okot intézkedésre a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata is.



Fotó: Lang Róbert

Főleg a városlakók feledkeznek el a biztonsági övről



A tapasztalatok szerint a biztonsági öv használatának elmulasztása jellemzőbb a városi környezetre. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet: a biztonsági öv minden ütközési sebesség mellett védi a használót, megóvja a sérüléstől vagy csökkenti a sérülés mértékét.

A következő közlekedésbiztonsági akció megyénkben várhatóan június 14 és 16 között zajlik. Akkor a gyalogosok, mint a közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek biztonsága kerül majd előtérbe. A rendőrök a kijelölt gyalogátkelő-helyek környékének biztonságát veszik fokozottabb ellenőrzés alá.