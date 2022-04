Néhány éve már annak, hogy a balatoni turizmus szereplői felhívták a figyelmünket arra: a Balaton több, mint strand és lángos. A táj szépsége, gasztronómiai kincseinek gazdagsága szinte kiált azért, hogy ne csak nyáron és ne csak strandidőben látogassuk a magyarok tengerét.

Van élet a strandon túl is.

Ezért is jött létre 2018-ban a Kishegyi Kortyok és Falatok gasztronómiai fesztivál, hogy megtudják a Balatonlellére érkezők: van élet a strandon túl is, sőt nem is akármilyen. Ezt bárki megtapasztalhatta ezen a hétvégén, hiszen nyolc helyszínen tizenegy pincészet, tíz étterem és büfé, valamint cukrászda, illetve kézműves és helyi termékek kínálták magukat a turisták legnagyobb örömére.

Meghódították a Kishegyet.

A Kishegyi Kortyok és Falatok programjának részeként negyedjére fogtak össze borászatok és vendéglátók, hogy az április végi sétára indult vendégeket megállítsák a pincéknél. A Málna büfé például a finom ízek mellett a gasztronómiát jazzel ötvözte. – Mellettünk élő gitárzene szól, de fellépett a Romanticból ismert Kunovics Katinka is jazz duójával, mondta Balássa Bernadett, aki szervezőként is kivette részét a rendezvényből. Azt szeretjük a legjobban a Kortyok és Falatokban, hogy van egy különleges hangulata és nagy a közösségteremtő ereje. Hiszen a vendéglátóhelyek kapcsolatba kerülhetnek a borászatokkal, de a vendégek igényeit és véleményét is megismerhetik, tette hozzá.

Szívós Zsigmond a balatonlellei és szemesi Rock Burger tulajdonosa szerint az ehhez hasonló rendezvények nagyban hozzájárulnak a balatoni gasztronómia fejlődéséhez. – Ezek a kezdeményezések elképesztő módon segítik a környék egész éves népszerűsítését, mondta a helyi vállalkozó. Nekünk ez egy jó lehetőség, hogy megismerjék a konyhánkat, az ízeinket és mivel már nem először vagyunk itt tudjuk, hogy akinek itt tetszik, amit kínálni tudunk, az később ellátogat hozzánk.

Zenével és finom falatokkal bolondították meg a balatoni borok élményét.

Veszprémi László borász szerint nagyszerű lehetőség a borászatoknak is a rendezvény. – Örülünk, hogy végre itt lehetünk, hiszen a járvány miatt sok rendezvény elmaradt. Most viszont van rá módunk, hogy megmutassuk a vendégeknek a dél-Balaton nem csak fehérboros vidék, de szép vöröseink is vannak, fogalmazott a kötcsei borász. Szerencsére a vendégek újra felfedezték a Balatont, egyre többen jönnek a tóhoz és sokan vásárolnak itt nyaralót, ezzel együtt kóstolják meg a helyi ízeket. Ehhez igyekszünk mi is alkalmazkodni, tette hozzá.