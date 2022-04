Fejlesztő játékokat készítettek a kórházban fekvő és a szakrendelésre váró gyerekeknek a Nevetnikék Alapítvány munkatársai Kaposváron. A műhelyfoglalkozást első alkalommal szervezték meg. Kapitányné Légrádi Éva, az alapítvány munkatársa elmondta, céljuk, hogy néhány hónap alatt egy hatalmas kincsesládát minél többféle kézzel készített játékkal megtöltsenek. A különleges eszközöket a kaposvári kórház gyermekosztályának adományozzák. – Ez azért is fontos, mert a kaposvári kórházlátogató programunk a vírushelyzet miatt szünetel, emiatt most csak ilyen módon tudunk hozzájárulni a gyerekek gyógyulásához – hangsúlyozta. Az önkéntesek első alkalommal fából készítettek cipőfűzőcskét, amellyel a gyerekek gyakorolhatják, hogyan kell megkötni a lábbeliket. A kreatív játékot 4 és 6 év közötti fiataloknak szánják majd. Textil csendeskönyvek, ördöglakatok, csillagpálcák és kartonrepülők is kerülnek az óriás ládába, a kisbabáknak pedig rágókák. Az eszközöket minden beteg gyermek megkapja és haza is viheti. A következő játékkészítő foglalkozást egy hónap múlva tartják.



Fotó: M. P.