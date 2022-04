– Bizonyos erőgépekre már most fél évet kell várni, de elképzelhető, hogy ez az idő később 2-3 hónappal is nőhet –mondta Udvaros Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei alelnöke. – Vannak olyan rakodógépek, melyek megrendelését 6-7 hónapos szállítással vállalják a gépforgalmazók. S nem zárható ki, hogy a nemzetközi piacon tapasztalt helyzet miatt a termelők akár 8-12 hónapot várhatnak az új eszközök átvételére.

– Durván elszállt az acéllemezek ára – hangsúlyozta Horváth Árpád, a Kapos Atlas Kft. ügyvezető igazgatója. – Azok a nyugat-európai gyártók és kereskedők, akiktől eddig vásároltuk a lemezeket, nagyrészt ukrán, orosz vállalatoktól vették a terméket. Az orosz–ukrán háború miatt új beszerzési források után néztek, vannak olyan cégek, amelyek Dél-Amerikából hoznak alapanyagot. A nagy távolság következtében azonban a megszokottnál sokkal hosszabb a szállítási idő.



A kaposvári cég raktáraiban most csaknem 800 tonna acéllemez van, s ha minden a tervek szerint zajlik, augusztus végéig további 400 tonna érkezik. Horváth Árpád kiemelte: az alapanyag beszerzése nem csak nehéz, hanem elképesztően sokat kell érte fizetni. Egy tonna acéllemez idén februárban közel ezer euró volt, most nagyjából ennek a kétszerese. Az építőipari, illetve mezőgazdasági gépelemek, alkatrészek készítéséhez viszont folyamatosan acéllemezekre van szükségük, s így egyetlen lehetőségük maradt: az áremelés. A kaposvári vállalat már áprilisban elkezdte tájékoztatni megrendelőit a szeptemberre tervezett drágulásról, mely termékfüggő lesz, egyes esetekben a növekedés megközelíti a 20 százalékot.



– Számos gyártó cég a 2022-es kapacitását már lekötötte, s csak 2023-ra fogadnak el megrendelést – hangsúlyozta Horváth Árpád. – Olyat is hallottam, hogy az egyik vállalkozás a rakodók gyártását már csak jövő márciusi szállítással vállalja. A megrendelői igények nálunk már magasabbak, mint a koronavírus-járvány előtti utolsó teljes évben, 2019-ben, viszont a jelentősen beszűkült alapanyag, illetve alkatrész-ellátási nehézségek erősen kihatnak a napi munkára.



A mosdósi Mawa Kft.-nél fél­idejéhez ért egy 220 millió forintos beruházás. Keszthelyi István ügyvezető szerint ők még igazán szerencsések, mivel a fejőgépek, a hűtők és a szénakészítéshez szükséges gépeket már átvették. A második félévben várják a napelemet, ami a Távol-Keletről érkezik, s abban bíznak, hogy az is pontosan megérkezik. Ha minden téren tartják a határidőt, akkor a fejlesztést 2023 május végéig befejezhetik.





Traktorokból szerencsére bőséges a hazai választék



– Tavaly a mezőgazdaságigép- és alkatrészforgalom meghaladta a 304 milliárd forintot – hívta fel a figyelmet az Agrárközgazdasági Intézet, melyről a Magyar Nemzet számolt be. A mezőgéppiac legfontosabb szegmense továbbra is a traktor, amelyből bőséges a hazai választék. Az ismert nyugati és keleti, illetve távol-keleti márkákból 2021-ben 78,6 milliárd forint értékben vásároltak.

A gabonakombájn-piac is bővült, 2021-ben 252 új arató-cséplő gép került a gazdaságokba, míg 2020-ban 242 kelt el. A különböző munkagépek iránt is nőtt a kereslet. Az idén sajnos több tényező is gátat szabhat a beruházásoknak az ágazatban a Covid-járvány és az orosz–ukrán konfliktus miatt jelentős szállítási, gyártási és alkatrész-ellátási nehézségek jelentek meg.