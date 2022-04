Közel ötven tyúk kapirgál jelenleg a fiatal észak-somogyi családanya házának udvarán. A baromfiudvar biztosítja nap mint nap vállalkozása alapanyagát. – Pár éve egy barátnőmmel kezdtem el tésztákkal kísérletezni, s 2020-ban döntöttem úgy, hogy belevágok és gyermekkori tapasztalataimra alapozva megpróbálkozom a gyártásukkal – mondta el a szőlőskislaki édesanya, akinek az eredeti szakmája külkereskedelmi ügyintéző és több évet ledolgozott a vendéglátásban. Kocsis Katalin számára nem volt ismeretlen a tészta készítése, már gyerekkorában is érdeklődve figyelte nagymamáját, aki a nyári konyhában nyújtotta a finomabbnál finomabb metélteket, s később már segített is neki. A fiatalasszony családi házuk emeletén alakította ki saját műhelyét. Ez lett a Tésztakuckó, amely már egyre ismertebb.

Ottjártunkkor metélt készült, magas állványon, fiókokban száradtak a tésztái. – Nagyon fontos a jó alapanyag, teljesen más íze van a tésztának a házi tojásból – magyarázta. – Én réteslisztet használok, de sokan keresik nálam a durum- és a teljes kiőrlésű tésztákat is – tette hozzá. Jelenleg tizenháromféle tésztát készít, amelyek közül a cérnametélt és a csigatészta a legnépszerűbb. Szezonális fűszernövényekből készülnek színes tészták is.

– Hajnalban gyúrom le a tésztát, naponta átlagosan öt kiló készül. Chilis, medvehagymás, petrezselymes és bazsalikomos ízesítésűekkel is kísérletezem – mutatta az élénk színű tésztákat.

Megjegyezte: mivel a gyerekek szeretik a színes ételeket, ezért abban bízik, hogy ők is kedvet kapnak a sárga, zöld tésztáihoz, amelyet a friss fűszernövények színeznek meg.

Kocsis Katalin a fonyódi, boglári és földvári piacon kínálja termékeit, valamint otthonába is több törzsvásárló ellátogat. Budapestre is szállít, egy boltnak és egy cukrászdának adja fel heti rendszerességgel a tésztacsomagot.

– Erőt ad, ha egy vásárlóm jelzi, hogy ízlett neki a tésztám és visszatér hozzám. Mindegyik termékbe beleteszem a szívem-lelkem – mesélte mosolyogva az édesanya. Arról is beszélt, hogy szeretné új tésztákkal meglepni vásárlóit. – A családon tesztelem az újdonságokat – mondta. – A fiam nagyon élvezi, s a férjem is szívesen kóstol, bár a levendulás tészta nem lett a kedvence.