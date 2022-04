Jelenleg egy földút vezet a Homokszentgyörgy külterületének számító Mariettapusztáról a csokonyavisontai Alexandrapusztára, ám mindkét puszta aszfaltos úton megközelíthető. A 3,2 kilométer hosszú földes útszakasz rossz állapotban van, esős időben használhatatlan. Mezőgazdasági vállalkozók és fakitermelők nagy erőgépekkel járnak rajta, termetes gödröket hagyva maguk után. Az autósok nem tudják használni az utat, mert a nyári szárazságban rendkívül poros, esőben pedig túl nagy a sár. Nem egyszer előfordult, hogy kamion tévedt az útra és nagy nehézségek árán át is kelt rajta, mert a GPS is errefelé viszi a teherautósokat. Az út felülete azonban soha nem volt leburkolva.

Most jól járható, komoly terherforgalmat elbíró, murvás utat építenek, és két beszakadt hidat is felújítanak. – 2016-ban egyszer már nekifutottunk, de akkor még nem sikerült támogatást szerezni – mondta lapunknak Harasztia Attila, Csokonyavisonta polgármestere. – Amint lehet, szeretnénk kiírni a közbeszerzést, mert az építőanyag­árak drasztikusan emelkednek. Talán nyáron már megkezdődhet a munka.



Rengeteg előnye származik a településeknek abból, ha használható út köti össze őket. A csokonyavisontaiak számára jelentősen lerövidül az utazás Kaposvárra és Pécsre. A település vállalkozóinak ma még 40 kilométert kell megtenniük, amíg Barcs érintésével összeszedik a munkásaikat, ez az új úttal csupán 10 kilométerre csökken. A csokonyavisontai közös hivatalnak Ladon van hivatali egysége, ez is hamarabb elérhető lesz, és az alexandrapusztai vadászház is 15 kilométerrel közelebb kerül Kaposvárhoz. Nem beszélve arról, hogy az új M6-os autópálya lehajtója is Szulok és Homokszentgyörgy közé esik majd. Az útépítés térségi jelentőségű, ezért hívták meg a somogyaracsi, rinyaújlaki, ladi, szuloki és barcsi polgármestert is a projektnyitóra. Az új úttal Homokszentgyörgy számára Nagyatád és térsége válik könnyen elérhetővé, hangsúlyozta Czinke János, Homokszentgyörgy polgármestere.



Az ott élők a csokonyavisontai fürdőt is könnyebben megközelíthetik majd ezután. A helyiek kiemelték, hogy a térség országgyűlési képviselője közbenjárásának is köszönhető a támogatás elnyerése. A csütörtöki projektnyitón Szászfalvi László is részt vett.



Új szolgálati lakást adtak át Csokonyavisontán

Az út átépítésének meghirdetésével egy napon átadtak egy szolgálati lakást is Csokonyavisontán, az önkormányzati épület átalakítására 30 millió forintot nyert a leghosszabb dél-somogyi falu egy pályázattal a Magyar Falu Programban. A régi állatorvosi lakás évtizedek alatt leromlott állapotba került. A szolgálati lakásban kicserélték a nyílászárókat, a tetőt, a fűtésrendszert, víz- és gázbekötéseket építettek ki, átrendezték a belső falakat és szigetelték az energiahatékonnyá vált épületet. Az önkormányzat közfeladatot ellátó értelmiségiek számára szánja a lakást, de még nem dőlt el, ki költözik majd be.