A 24. Guba Sándor-emlékversenyt pénteken rendezte meg a Móricz Zsigmond mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola. A diákok négy kategóriában, állattenyésztés, növénytermesztés, vidékfejlesztés, lótenyésztés-lovas hagyományok témakörökben igyekeztek minél jobb helyezést elérni. A MATE Kaposvári Campusa adott otthont a rendezvénynek.

– Tíz iskolából 27 tanuló érkezett a versenyünkre – mondta Princz Zoltán, a Móricz Zsigmond technikum igazgatója. – A fiatalok először dolgozatot írtak, s Kaposváron 15 perces szóbeli előadást tartottak. A diákok alaposan felkészültek, s a bemutató végén elhangzott kérdésekre remekül válaszoltak, érveltek, ügyesen kifejtették a véleményüket.

A tejelőszarvasmarha-tartáson, a nyúltenyésztésen és a halászaton kívül a gabonater­mesztés újdonságairól is szó esett, az egyik idei slágertéma a precíziós gazdálkodás volt.

A 19 éves Mészáros István, a csongrádi Bársony István mezőgazdasági technikum tanulója a fogolygazdálkodásról értekezett. Huszonegy oldalas dolgozatot írt, s pénteken az apróvad-gazdálkodás helyzetét, kilátásait ismertette. – Kicsit izgultam, de igyekeztem összeszedetten előadni, amivel készültem – mondta a fiatalember. – Jól érzem magam Kaposváron, tavaly a mezeinyúl-gazdálkodásról írtam dolgozatot, s első helyen végeztem. Jövőre is szeretnék részt venni az emlékversenyen.

Aquaponia, növénytermesztés és haltenyésztés: Horváth Réka, a kaposvári Móricz Zsigmond mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola kilencedikes tanulója ezt a témát járta körül. – Minden olyan eljáráson, ötleten érdemes gondolkodni, ami hatékony megoldást jelenthet a mezőgazdaság problémáira, s a fenntartható fejődést is szolgálja. Világszerte gyorsan nő ugyanis a népesség, ugyanakkor kevés a termőterület, az előrejelzések szerint 2050-re a föld lakossága megközelítheti a 9,1 milliárdot – mondta Horváth Réka.

Harsányi Miklós