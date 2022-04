– A lakatosok és a hegesztők általában havi bruttó 310–450 ezer forint fizetési igénnyel érkeznek – mondta Kissné Huszár Beáta, a KVGY HR-vezetője. – A gépbeállítók havi 260–300 ezer forintos fizetést akarnak, a villanyszerelők általában 270–310 ezer körüli összeget, míg a technikusok legalább bruttó 350 ezer forinttal kívánnak kezdeni.

Esetenként azonban kissé elrugaszkodott igényekkel is találkoznak. Volt, hogy nulla tapasztalattal egy pályakezdő villanyszerelő havi nettó 500 ezer forintot kért. Gépész- és villamosmérnökből is hiány van, akadt olyan érdeklődő, aki 450 ezer forintos fizetésért helyezkedett volna el, míg egy budapesti, telefonon jelentkező szakember kizárólag havi egymillió forint feletti fizetésért állt volna munkába. Kissné Huszár Beáta kiemelte: tárgyalás függvénye, hogy a dolgozót mennyiért alkalmazzák.

– A fiatal mérnökök olykor a home office-ról is érdeklődnek az állásinterjún – hangsúlyozta Biró Krisztina, a Kapos Atlas Kft. HR-vezetője. – Csakhogy nálunk a termelés jellege miatt fontos a személyes kapcsolat a többi dolgozóval. Igyekszünk azonban számos többletjuttatást biztosítani a kollégáknak.

A Kapos Atlasnál csütörtökön is tartottak állásinterjút, egy hegesztőn és lakatoson kívül egy CNC-forgácsoló szakemberrel zajlott a megbeszélés. Biró Krisztina, HR-vezető közölte, havonta általában 2-7 személy lép be, illetve hagyja el a társaságot, ám jellemzően új dolgozókat vesznek fel, míg a távozók között olyan munkatárs is van, aki szülési szabadságra megy. Azt mondta, vállalati filozófiájuk fontos része, hogy senkit nem alkalmaznak minimálbéren. Minden teljes munkaidőben dolgozó legalább a havi 260 ezer forintos garantált bérminimumot kapja. A dolgozók bérletét száz százalékban megtérítik, s aki gépkocsival közlekedik, az kilométerenként 15 forintot vehet fel.

– Teljesítménybónuszt is kapnak a kollégák – közölte. – A fizikai alkalmazottak teljesítményét hathavonta értékelik, ez újabb anyagi juttatást jelenthet nekik. Az állásinterjún főleg a távolabbról érkező mérnökök érdeklődnek a lakhatási körülményekről. Erre is van lehetőség, meghatározott összegig albérleti támogatást biztosítunk.

Versenyképes bér

Szabó Krisztián, a kaposvári Szabó Fogaskerékgyártó Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta: dolgozóiknak versenyképes fizetést kínálnak és szakmai fejlődési lehetőséget biztosítanak.– Vállalkozásunkban 50-en dolgozunk, s bővítjük a céget – közölte. – Ez a forgácsoló és a hőkezelő üzemrészt is érinti, ennek köszönhetően hamarosan hatvan munkatársat alkalmazhatunk.