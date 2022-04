Az egész falut megmozgatta a tojásfa díszítés, kedden és szerdán körülbelül tízezer hungarocell, tyúk, emu, liba strucc, faragott és textil tojást került a szilvafára. – Minden évben egy helyi lakos felajánlhatja kivágásra szánt fáját, amelyet a falu központjában állítunk fel és húsvétra ünnepi díszbe öltöztetjük a kéthelyiekkel – mondta Molnár Balázs Kéthely polgármestere.

Hozzátette: nagyon örülnek, hogy két év kihagyás után újra tojásfát állítottak, amelyet a korábbi években több tízezren csodáltak meg és sokan hoztak tojásokat is, amelyeket felaggattak a fára. A húsvéti hétvégén benépesül a falu központja nyuszival, kisbáránnyal és kecskegidával is találkozhatunk, valamint nyúljelmezbe öltözött emberek járkálnak majd a látogatók között, hogy jókedvre derítsék őket. Idén is hímes óriástojások és szalmából készül nyúl kapott helyet a központban. Egy locsolásos szelfipontot is kialakítottak, valamint egy acél vázas alagutat is készítettek, amelyet világító tojások díszítenek.

Balatonszemesen is lesz idén tojásfa a település központjában. A helyi általános iskolások és óvodások a napokban festik, készítik a színes tojásokat, a több száz darab díszt április nyolcadikán, pénteken teszik fel a tojásfára.