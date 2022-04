Akinek van ügyfélkapuja, az a jogosítvány megújítását – a háziorvos által elvégzett alkalmassági vizsgálatot követően – otthonról is intézheti, a magyarorszag.hu weboldalon keresztül.

Az első jogosítvány automatikus kiállítása, a jogosítvány automatikus meghosszabbítása, illetve a jogosítvány kategóriabővítés miatt történő kiállítása online ügyintézés esetén illetékmentes. Az első vezetői engedély megszerzése esetén a személyes ügyintézés is illetékmentes, azonban a jogosítvány meghosszabbítása és kategóriabővítése automatikus ügyintézésre vonatkozó nyilatkozat hiányában 4000 forintba kerül.

Az automatikus okmánykiállítás feltétele egy 3 évnél nem régebbi, okmánykiállításhoz alkalmas fénykép és aláírásadat megléte. Ha az elmúlt 3 évben valakiről készült a kormányablakban fénykép okmányigénylés miatt, akkor a korábbi képet és aláírást használják a jogosítványon is. Ha nincs ilyen fotó, akkor időponttal vagy sorszámhúzással is felkeresheti bármely kormányablakot, ahol az adatok felvétele pár perc alatt megtörténik.

Nem árt tudni, hogy lakcímügyintézés miatt sem kell minden esetben felkeresni a kormányablakokat. Lehetőség van lakcím elektronikus úton történő bejelentésére is, melynek keretében bejelenthető a lakóhely létesítés, változtatás, a tartózkodási hely létesítés, változtatás, tartózkodási hely megújítás, valamint a tartózkodási hely újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetése.

Az elmúlt hetekben a kormányablakokban megfigyelhető volt forgalomnövekedés, amely az útlevéligénylések mellett más okmányokat is érintett. Az általános forgalomnövekedés az időpont-foglalási rendszerben is érzékelhető, de elsősorban a nagyobb városok esetében. Kisebb települések kormányablakaiba akár másnapra is foglalható időpont és természetesen időpontfoglalás nélkül is fogadják az ügyfeleket.

A kormányablakokban nem kell hosszú várakozásra számítani, mert mindennel együtt alig egy óra alatt lehet végezni akkor is, ha nem előzetes időpontfoglalással érkezünk. Jelenleg alig 14 perc az átlagos várakozási idő a vidéki kormány­ablakokban. A cél az, hogy mind az időpontot foglaló, mind pedig a sorszámot húzó ügyfelek számára kellő kapacitás álljon rendelkezésre, hogy gyorsan intézhessék el ügyeiket.

Minél többen halogatják az ügyintézést, annál nagyobb az esélye annak, hogy az idő előrehaladtával megnő a várakozási idő is. Sokan bíznak abban, hogy lesz valamiféle türelmi idő, vagy határidő-hosszabbítást, de erre nem szabad számítani. Ezért továbbra is arra biztatnak a kormányhivatalok mindenkit, hogy ne várjanak az utolsó pillanatig. Akinek lejárt valamelyik okmánya, mielőbb foglaljon időpontot vagy keressen fel egy kormányablakot.



Gondoskodjunk időben a lejáró okmányok cseréjéről

Annak érdekében, hogy a járvány alatt csökkentse a személyes találkozással járó ügyintézések számát, a kormány meghosszabbította a hivatalos okmányok érvényességét. Ennek értelmében valamennyi 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél 2022. június 30-ig érvényes.

A kormányrendelet a 2020. július 4. és 2020 novembere között lejárt egyéb okmányokra (köztük az autók forgalmi engedélyébe bejegyzett műszaki érvényességi időre, a közgyógy­ellátási igazolványra, a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára,) nem vonatkozik, így azok már nem érvényesek. Ez utóbbi dokumentumok akkor érvényesek június 30-ig, ha 2020. március 11. és 2020. július 3., illetve 2020. november 4. és 2022. május 31. között jártak, vagy járnak le. Azt is fontos tudni, hogy a lejárt útlevelekkel nem lehet külföldre utazni, azok csak belföldön alkalmasak a személyazonosság igazolására.

Somogy megyében közel 20 ezer személyazonosító igazolvány, több mint 5500 útlevél és 13 ezer vezetői engedély vár még cserére. A lejárt okmányok országszerte 313 kormányablakban és 18 okmány­irodában összesen 331 helyszínen, valamint 25 mobilizált kormányablak-ügyfélszolgálaton megújíthatók. A kormány­ablakbuszok március elején újra megkezdték kitelepüléseiket annak érdekében, hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb intézhesse el ügyét.

Somogyban 15 kormányablak és egy kormányablakbusz áll az ügyfelek rendelkezésére, melyek nyitvatartásáról és menetrendjéről a kormanyablak.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Az okmányok cseréjére már csak két hónap áll rendelkezésre; a 1818-as telefonszámon vagy a magyarorszag.hu-n keresztül lefoglalható az időpont az ügyintézésre.



