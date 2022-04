Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke a kezdeményezéssel kapcsolatban elmondta: a Szülőföldem Somogyország programot 2011-ben azzal a céllal indították, hogy a kirándulásokon a tanulók színvonalas, komplex programokon keresztül ismerjék meg Somogy megye jelentősebb nevezetességeit, látnivalóit.

– Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinkre, unokáinkra, az utánunk jövő nemzedékre a somogyi szülőföld iránti szeretetet átörökíthessük. További cél volt, hogy növeljük a meglátogatott település, szolgáltató, illetve intézmény vendégforgalmát. Ennek érdekében a megyei önkormányzat 2011-től a jótékonysági megyebál bevételéből azoknak az iskolásoknak juttatott fejenként ezer forintot, akik osztálykirándulásukat megyénkbe tervezték – emelte ki Biró Norbert.

A koronavírus-járvány miatt az elmúlt évben és az idén is elmaradt megyénk egyik legfontosabb társadalmi báli eseménye, ennek ellenére a korábbi résztvevők, támogatók fontosnak tartották, hogy a gyermekek megismerjék szülőföldjüket. Olyannyira, hogy a tavalyi 2,6 millió forint helyett idén a megye vállalkozásai 4 millió 145 ezer forinttal járultak hozzá a program folytatásához. A program kezdetén iskolák pályázhattak osztálykirándulásra, ám a koronavírus-járvány miatt változtatnunk kellett, ugyanis előfordult, hogy az iskolai szünetre esett a korlátozások feloldása, ezért módosítottunk a kiíráson két éve.

A támogatási igényt Somogy megyei települési és települési nemzetiségi önkormányzatok nyújthatják be ezúttal is oly módon, hogy egy településről csak egy pályázat támogatható.



Most is megéri pályázni a támogatásra

A program célja az idei kiírás alkalmával sem változott. Ezúttal is feltétel, hogy a pályázó egynapos kirándulását Somogy megyébe szervezze a gyermek lakóhelyétől távolabb eső településre a nyári hónapokban vagy kora ősszel. A vissza nem térítendő támogatási igény jelentkezési formanyomtatványon nyújtható be, amely letölthető a www.som-onkorm.hu honlap Pályázatok, felhívások menüpontja alól.

A jelentkezéseket folyamatosan rögzítik, a beérkezés végső határideje 2022. június 15., míg a bírálat, a döntés a támogatás odaítéléséről június 20-ig történik meg. Az önkormányzat bízik abban, hogy 2022-ben is sokan választják ezt a lehetőséget kirándulásuk megvalósításához, hiszen 3000–5000 forintos támogatást tudnak biztosítani gyermekenként, ami többszöröse a kezdeti összegnek.

– Elmondható, hogy a program népszerűsége töretlen, a 2011-es kezdet óta pedig már 11 969 gyermek kirándulását támogattuk – tette hozzá Biró Norbert.



Fotó: Lang Róbert